Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня і на Великдень

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у східних, північних та частині центральних областей денна температура повітря становитиме +16...+19 °C. Проте на півдні та заході буде тепліше: +20...+25 °C. Вітер буде помірним, східний та північно-східний, дощі малоймовірні.

Погода в столиці

У Києві 3 травня опадів не передбачається, втім стане холодніше: передбачається близько +19 °C.

Що чекати до кінця тижня та на початку наступного

У суботу, 4 травня, в Україні буде сухе та свіже повітря, температура сягатиме +15...+20 °C. На Великдень вночі без опадів, +5...+10 °C, а на сході холодніше: +2...+5 °C.

Вдень 5 травня потепліє до +18...+24 °C, на заході та півночі подекуди короткочасні дощі з грозами, на решті території України - без опадів.

Після 7 травня у більшості областей України переважатиме свіжа погода з температурою повітря +12...+18 °C.