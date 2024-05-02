Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня і на Великдень
По усій території України у п'ятницю, 3 травня, очікується зниження температури повітря. Втім, опадів не передбачається
Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у східних, північних та частині центральних областей денна температура повітря становитиме +16...+19 °C. Проте на півдні та заході буде тепліше: +20...+25 °C. Вітер буде помірним, східний та північно-східний, дощі малоймовірні.
Погода в столиці
У Києві 3 травня опадів не передбачається, втім стане холодніше: передбачається близько +19 °C.
Що чекати до кінця тижня та на початку наступного
У суботу, 4 травня, в Україні буде сухе та свіже повітря, температура сягатиме +15...+20 °C. На Великдень вночі без опадів, +5...+10 °C, а на сході холодніше: +2...+5 °C.
Вдень 5 травня потепліє до +18...+24 °C, на заході та півночі подекуди короткочасні дощі з грозами, на решті території України - без опадів.
Після 7 травня у більшості областей України переважатиме свіжа погода з температурою повітря +12...+18 °C.
- Раніше стало відомо, що у Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні у столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С.
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