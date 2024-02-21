Ситуація на польському кордоні, фронт і ситуація в регіонах: Зеленський провів селектор
Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 лютого, провів селектор. Однією з провідних тем була ситуація на українсько-польському кордоні
Про це він написав у телеграм.
"Сьогодні, окрім щоденних тем, - блокування на польському кордоні. Лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - написав президент.
За його словами, на селекторі він також спілкувався з віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським.
Вони обговорили ситуацію на фронті, а саме постачання боєприпасів, зброї, систем РЕБ та дронів. Також Олександр Сирський доповів про ситуацію по напрямках.
"Ситуація в регіонах: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях", - написав президент.
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