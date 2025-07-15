"Слуги Народу" можуть розраховувати лише на себе та проросійські партії": нардепка Сірко розповіла, що "Голос" не голосуватиме за новий склад уряду

Про це в етері Еспресо заявила народна депутатка Юлія Сірко.

"Без голосів ОПЗЖ в голосуванні за новий уряд не обійдеться. Наша фракція не планує брати участь у цьому переставлянні ліжок. Крім того, ми давно вимагаємо, щоб міністри, які йдуть з посади, звітували про те, що вони зробили, а ті, хто приходить надавали плани про те, що вони збираються робити. Тому, якщо вони цього не зроблять ми не плануємо голосувати. Також я знаю, що інші фракції теж не планували. Саме тому, власне "Слуги народу" можуть розраховувати лише на себе та голоси проросійських партій", - розповіла Сірко.

Також нардепка припустила, на які посади будуть призначені Герман Галущенко та Олексій Чернишов.

"Провадження у пана Галущенка має бути й має розслідуватись як державна зрада. Втім, на жаль, цього не відбувається, оскільки він перебуває в гарних відносинах з Офісом президента. Тому йому точно знайдуть якусь посаду. На жаль, такі як пан Галущенко при владі "Слуг Народу" будуть почувати себе дуже добре. Просто можливо він "загубиться" на певний період часу. Що стосується Чернишова, то я думаю, що він теж "загубиться". Я взагалі вважаю, що Міністерство національної єдності просто зникне, бо не має ані функцій, ані повноважень", - додала вона.