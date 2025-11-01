Смертельна пожежа на Київщині: загинуло подружжя

Про це інформує поліція Київщини.

31 жовтня до поліції надійшло повідомлення від жителя селища Іванків про те, що з вікон будинку його сусідів йде дим.

Рятувальники 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце та "ліквідували пожежу о 09:38". Під час розвідки в одній з кімнат виявили тіла 55-річного власника будинку та його 52-річної дружини "без ознак життя".

За попередньою інформацією, займання могло статися через необережне поводження з вогнем, зокрема паління в ліжку. Остаточні висновки згодом до поліції нададуть працівники ДСНС. З метою з'ясування обставин події проводитиметься подальша перевірка.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством правил пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).