Смертельна пожежа на Київщині: загинуло подружжя
31 жовтня о 09:08 до поліції Вишгородського району надійшло повідомлення від жителя селища Іванків про "дим, що виходив з вікна приватного житлового будинку" на вул. Енергетиків. Як з'ясувалося, всередині помешкання спалахнула пожежа
Про це інформує поліція Київщини.
31 жовтня до поліції надійшло повідомлення від жителя селища Іванків про те, що з вікон будинку його сусідів йде дим.
Рятувальники 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце та "ліквідували пожежу о 09:38". Під час розвідки в одній з кімнат виявили тіла 55-річного власника будинку та його 52-річної дружини "без ознак життя".
За попередньою інформацією, займання могло статися через необережне поводження з вогнем, зокрема паління в ліжку. Остаточні висновки згодом до поліції нададуть працівники ДСНС. З метою з'ясування обставин події проводитиметься подальша перевірка.
Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством правил пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).
- 1 листопада у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці: рятувальники евакуювали 11 людей, серед них діти.
