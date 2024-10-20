Сонячно, але туманно і з нічними заморозками: прогноз погоди на 21 жовтня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, тепла в Україні побільшає на наступному тижні.

У більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів.

Водночас ночі будуть холодними, із періодичними заморозками. Посеред тижня ймовірність заморозків зменшиться.

Погода у столиці

У Києві у понеділок, 21 жовтня, та найближчими днями опадів не очікується - переважатиме антициклон.



Вночі очікується 0...+3 градуси. Місцями можливі заморозки, проте надалі протягом тижня - без них, хоча й температура буде невисокою - на рівні +3+6 градусів.

Вдень у понеділок у столиці пануватимуть +12...+14 градусів. У вівторок - середу потеплішає до +16 градусів, у четвер-п'ятницю +11...+14 градусів.

Синоптикиня також додає, що найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.

Фото:



