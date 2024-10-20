Сонячно, але туманно і з нічними заморозками: прогноз погоди на 21 жовтня від Наталки Діденко
Найближчими днями з початку нового тижня погода в Україні буде сонячною та без дощів. Натомість очікуються тумани
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, тепла в Україні побільшає на наступному тижні.
У більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів.
Водночас ночі будуть холодними, із періодичними заморозками. Посеред тижня ймовірність заморозків зменшиться.
Погода у столиці
У Києві у понеділок, 21 жовтня, та найближчими днями опадів не очікується - переважатиме антициклон.
Вночі очікується 0...+3 градуси. Місцями можливі заморозки, проте надалі протягом тижня - без них, хоча й температура буде невисокою - на рівні +3+6 градусів.
Вдень у понеділок у столиці пануватимуть +12...+14 градусів. У вівторок - середу потеплішає до +16 градусів, у четвер-п'ятницю +11...+14 градусів.
Синоптикиня також додає, що найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.
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