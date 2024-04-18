Соратницю Табачника призначили на керівну посаду в митниці, - громадська активістка Федорів

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Стежимо за призначеннями в уряді й за кадровою політикою. Ми побачили ще в грудні минулого року, що директором юридичного департаменту Міністерства інфраструктури є Ольга Кравченко. На телебаченні Торонто був викривальний сюжет, і вони надали інформацію про низку людей, які пов'язані з державними зрадниками. Тоді на пані Кравченко мало хто звернув увагу. Там було оприлюднено листування Табачника, де він просив саме для неї про посади, і просив не просто так", - зауважила Федорів.

За словами громадської активістки, Табачник разом із Кравченко у 2021 році відпочивали в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Нагадаю, це той Табачник, якого заочно засуджено на 15 років за державну зраду, і днями він отримав від окупантів медальку за участь у так званій СВО. Тобто ця людина пише через різні месенджери прохання про те, щоб Кравченко призначали на посади, є скриншот цього листування", - пояснила Федорів.

Лідерка громадської ініціативи "Голка" також додала, що після скандалу, у грудні минулого року Ольга Кравченко звільнилась з Міністерства інфраструктури.

"Але за кілька тижнів, як вщух скандал, мене повідомили, що її будуть заводити на нову посаду - це Державна митна служба, і вона має очолити юридичний департамент. Я про це написала ще 3 січня, а сьогодні середина квітня. Уявіть, які конкурси у нас відбуваються, що ще 3 січня мені було вже відомо, хто посяде цю посаду, і це реальний абсурд", - наголосила Федорів.

15 квітня Служба безпеки України затримала колишню працівницю Укрпошти, яка під час окупації Ізюма, що на Харківщині, співпрацювала з ворогом і стала очільницею "філії роспошти".





