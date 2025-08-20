Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Спеціальна пропозиція на лазерну епіляцію в Києві!
PR

Спеціальна пропозиція на лазерну епіляцію в Києві!

Юлія Юліна
20 серпня, 2025 середа
15:02
Суспільство

Якщо ви давно мріяли позбутися небажаного волосся за допомогою лазерної епіляції, то у вас є чудова можливість скористатися спеціальною пропозицією від салону лазерної епіляції LaserVille

Зміст

Лише зараз, на перший візит, ви отримуєте 50% знижки на одну зону! Це ідеальний момент, щоб оцінити всі переваги лазерної епіляції за вигідною ціною.

Як працює лазерна епіляція в LaserVille?

У центрі лазерної епіляції LaserVille працює дуже важливе правило: “У першу чергу ми обираємо тип лазера під фото тип шкіри”, саме тому клієнти центру завжди задоволені результатом та повертаються знов. При виконанні всіх умов безпеки лазер безпечно проникає в глибину шкіри, не пошкоджуючи її поверхню. Так видаляються волосяні фолікули, і волосся більше не росте на обробленій ділянці. Особливою перевагою лазерної епіляції є її швидкість та ефективність навіть на коротке волосся.

Яка ціна лазерної епіляції в Києві?

Завдяки акції на перший візит ви можете отримати послугу лазерна епіляція в Києві за ціною, що вдвічі дешевша! Знижка 50% на одну зону — це чудова можливість позбутися небажаного волосся за небачено низькою ціною. У LaserVille ви отримаєте не лише знижку, а й високоякісну послугу, яка буде виконана кваліфікованими спеціалістами.

Ознайомтесь з деталями акції на перший візит уже сьогодні. 

Скільки коштує лазерна епіляція?

Ціна лазерної епіляції залежить від декількох факторів:

  • розмір оброблювальної зони для епіляції (пахви, ноги, зона бікіні тощо);
  • кількість сеансів, які вам необхідно пройти для досягнення стійкого результату.

У середньому ціна лазерної епіляції в Києві коливається в межах 300-1000 гривень за сеанс залежно від зони. Багато центрів пропонують сезонні знижки, чи спеціальні умови для постійних клієнтів. 

Чому варто вибрати LaserVille?

  • Передове обладнання: ми використовуємо лазери, які відповідають усім стандартам якості та безпеки.
  • Професійні фахівці: наші спеціалісти мають великий досвід і проходять постійне навчання.
  • Комфорт та безпека: ми дбаємо про ваш комфорт та надаємо рекомендації по догляду за шкірою після процедури.
  • Прозорі ціни: завдяки акції, лазерна епіляція стає доступною для кожного.

Як записатися на лазерну епіляцію в LaserVille?

Записатися на прийом дуже просто. Все, що потрібно — це зайти на наш сайт, вибрати потрібну зону для епіляції та скористатися акційною пропозицією. Ви можете також зв’язатися з нами телефоном або через месенджери для уточнення всіх деталей.

Поспішайте! Пропозиція діє до кінця місяця або до завершення місць на акційні сеанси. Не втрачайте шанс зробити свою шкіру гладкою і красивою за вигідною ціною.

Для отримання додаткової інформації про лазерну епіляцію в Києві, актуальні ціни та інші послуги, відвідайте наш сайт: LaserVille.

Новини
Україна
новини Києва
2025, середа
20 серпня
15:28
Німецький уряд бундестаг
Голова комітету Бундестагу з оборони заявив, що Німеччина може відправити військових в Україну після укладання миру
14:41
У Польщі впав безпілотник, пошкоджено три будівлі. Rzeczpospolita повідомляє про "шахед"
14:05
У Резерв+ зʼявилася можливість сплачувати штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання
14:04
OPINION
"Удобная оккупация". Чому Україна не має погоджуватись на вимоги Росії про російську мову та РПЦ
13:36
Дональд Туск
"Я б спробував знайти інше місце": Туск виступив проти переговорів Зеленського і Путіна в Будапешті
13:22
Зі США на батьківщину депортували українців, у ДПСУ дали роз'яснення
13:04
Ілон Маск
Маск передумав створювати політичну партію та прагне підтримувати зв'язки з Джей Ді Венсом, - WSJ
12:22
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів
12:05
OPINION
Чому поляки так люблять угорців?
11:55
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
11:44
Обстріл Краматорська 15 січня
Російські пропагандисти запустили фейк, що Україна "готує серію ударів по Краматорську", - ЦПД
11:41
Звинувачення актора Темляка у насильстві: Нацполіція почала досудове розслідування
11:25
Аналітика
Куди дотягнеться “довга рука” Фламінго?
11:05
Огляд
міжнародний огляд
Путін затягуватиме переговори нескінченно, а у Європи не вистачає військ для України. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:33
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путіну пропонують супер вигідні позиції і його відмова матиме для РФ наслідки, - політолог Денисенко
10:09
електроенергія
Споживання електроенергії зросло через хмарність: ситуація в енергосистемі 20 серпня
10:01
OPINION
"ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною
09:46
ППО
Нічна атака РФ: Сили ППО ліквідували балістичну ракету і 62 з 93 БПЛА
09:45
Ексклюзив
Електронний реєстр ТЦК ніяк не допоможе припинити силову діяльність їхніх представників, - нардепка Бобровська
09:29
нафтопровід "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини
09:04
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська армія просунулася у Серебрянському лісництві, - DeepState
08:43
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп показав, що світ є багатополярним і США в ньому вже не домінують, - політолог Магда
08:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
США не виключають надання підтримки з повітря у межах гарантій безпеки для України
08:13
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 175 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 російських атак
08:04
без світла, свічка блекаут
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
08:01
OPINION
Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру
08:00
Аналітика
Бути частиною України: що змушує українців за кордоном діяти. Інсайти від ОПОРИ
07:36
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
07:14
Огляд
Південна та Північна Корея
Незавершена війна: як протистояння двох Корей відлунює у глобальній безпеці та в Україні
07:01
Пресреліз
Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
06:40
TikTok
"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok
06:12
Військові облігації
У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
05:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
01:24
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
Більше новин
