Спецслужби РФ шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти сина, - ЗМІ
Джерела у правоохоронних органах інформують, що до вбивства громадсько-політичного діяча, народного депутата України Андрія Парубія, імовірно, причетна Росія
Про це повідомляє телеканал "Прямий" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що російські спецслужби протягом року шантажували підозрюваного у вбивстві колишнього спікера парламенту Андрія Парубія інформацією про зниклого безвісти на війні сина.
Відомо, що у росіян існує цілий список на усунення, саме в патріотичних колах. Згідно з джерелами, Андрій Парубій був одним із цілого списку українських патріотів, яких планувалося вбити найближчим часом.
Підозрюваного схопили працівники карного розшуку Національної поліції України. Також, посилаючись на джерела, наголошують, що затриманий чоловік дає свідчення, які чітко вказують на російський слід в даному злочині.
- Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили громадсько-політичного діяча, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. У місті оголосили спецоперацію "Сирена".
- Зранку 1 вересня правоохоронці оприлюднили фото із затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. За словами поліції, фігурант тривалий час планував злочин та стежив за нардепом.
- Пізніше 1 вересня затриманому у справі про вбивство Парубія повідомили про підозру.
