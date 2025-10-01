"Списків не існує": нардеп Цимбалюк про перелік діячів, яких прагне вбити РФ

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Михайло Цимбалюк.

"У Верховній Раді відбулось засідання представників фракцій і груп з керівниками наших правоохоронних органів і спеціальних служб. Я був присутній від фракції "Батьківщина". Було обговорено в тому числі хід розслідування вбивства народного депутата Андрія Парубія", - заявив він.

Цимбалюк додав, що також обговорено інші речі, що стосується життя і здоров'я державних діячів різного рівня.

"Списки, про які так багато казали, що ніби існують списки тих осіб, які можуть підлягати ліквідації з боку країни-агресора немає. Через те керівники спецслужби звернулися до нас: "Якщо є такі списки, будь ласка, надайте, щоби перевірити, що це таке, чи це реальні списки, чи це хтось хоче їх, як кажуть, таким чином залякувати українське суспільство". Списків не існує. Обговорювалося питання, що деяким особам звучали погрози і особа зобов'язана і має право звернутись до правоохоронних органів, і тоді правоохоронний орган визначає чи надавати, чи не надавати допомогу", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що як правило, надається охорона, чи це Національної поліції, Служби безпеки тощо, залежно від виду, способу погрози.

"Кожна посадова особа, яка звертається до правоохоронного органу з такою інформацією, вона має бути чесна і відверта з правоохоронцями. Для того, щоб перше, ліквідувати реальну загрозу. А друге, справді, отримати охорону, яка б справді допомогла, тобто забезпечила життя і здоров'я. Так, є деякі особи, які згідно з законом України не підлягають державній охороні, але коли приходить така інформація, заява, то надається фахова охорона, вона не завжди афішується, але справді в нас певна кількість посадових осіб сьогодні під державною охороною і під охороною правоохоронців, бо є певні загрози їхньому життю", - сказав Цимбалюк.

Нардеп зауважив, що кожен громадянин, незалежно, чи це державний діяч, чи це посадовець будь-якого рівня, він має бути максимально обережним, тому що в державі триває війна.

"Путін, його команда, вони вживають різних заходів, в тому числі і завдання створити хаос в українському суспільстві шляхом погроз, замахів на вбивства, навіть і вбивства. І це приклад по Андрію Парубію. Через це маємо бути пильними всі, не легковажити. І коли ми бачимо, що є якась або погроза, або можливість провокації, краще звернутися до Національної поліції, до Служби безпеки і попередити. Залежно від ситуації, яка склалася. І перше - це звертатися до райвідділку поліції. А вже черговий офіцер, він визначиться, якого ступеню загроза. І виходячи з цієї ситуації буде ухвалювати рішення керівництво Національної поліції області, якщо це на території області. Якщо це державний діяч, то це Служба безпеки України, але однозначно, як правило, такі заяви розглядаються дуже ретельно. Як правило, в більшості випадків реагування є миттєве і це запобігає скоєнню таких злочинів", - підсумував він.