Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У Кремля є список на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві: Гопко про вбивство Андрія Парубія
Ексклюзив

У Кремля є список на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві: Гопко про вбивство Андрія Парубія

Оксана Ліховід
1 вересня, 2025 понедiлок
19:06
Війна з Росією москва, кремль

У Кремля існують списки на ліквідацію українських політиків і громадських діячів, які становлять загрозу для російських планів. Вбивство Андрія Парубія у Львові свідчить про цілеспрямовану стратегію Москви щодо дестабілізації України та знищення її ідеологічної еліти

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказала голова правління ГО "ANTS", експертка із зовнішньої політики та міжнародних відносин Ганна Гопко.

"Унеможливити замовні вбивства політичної еліти, державників України можна лише шляхом дезінтеграції ворога. І це має стати спільною метою, яка об'єднує нас усіх. Лише перемога України - це шлях до того, щоб КДБ, ФСБ чи російське ГРУ більше не замовляли провокаційні дії з метою дестабілізації та деморалізації нашої держави. Вбивство Андрія Парубія у Львові свідчить про незмінність планів Москви", - наголосила Гопко.

За словами Ганни Гопко, Андрій Парубій неодноразово попереджав про велику екзистенційну боротьбу, яка чекає на українське суспільство.

"Наше завдання - зробити все, щоб Росія програла цю війну, а українська держава стала ще сильнішою. Українські спецслужби мають ефективно захищати державників. Мене дивує, що у ворога є санкційні списки та списки на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві. А у нас досі немає чітких механізмів або реєстру людей, яким необхідна державна охорона.

Надзвичайно важливо посилити заходи безпеки, адже план ворога - обвалити тил, деморалізувати фронт, а потім змусити Україну погодитися на неприйнятні умови. Росія чітко знає, хто є її непримиренними та ідеологічними противниками. Саме тому в неї й існують такі списки", - підсумувала Гопко.

  • У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
  • Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством  відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові
  • Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.
