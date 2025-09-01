У Кремля є список на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві: Гопко про вбивство Андрія Парубія

Про це в ефірі Еспресо сказала голова правління ГО "ANTS", експертка із зовнішньої політики та міжнародних відносин Ганна Гопко.

"Унеможливити замовні вбивства політичної еліти, державників України можна лише шляхом дезінтеграції ворога. І це має стати спільною метою, яка об'єднує нас усіх. Лише перемога України - це шлях до того, щоб КДБ, ФСБ чи російське ГРУ більше не замовляли провокаційні дії з метою дестабілізації та деморалізації нашої держави. Вбивство Андрія Парубія у Львові свідчить про незмінність планів Москви", - наголосила Гопко.

За словами Ганни Гопко, Андрій Парубій неодноразово попереджав про велику екзистенційну боротьбу, яка чекає на українське суспільство.

"Наше завдання - зробити все, щоб Росія програла цю війну, а українська держава стала ще сильнішою. Українські спецслужби мають ефективно захищати державників. Мене дивує, що у ворога є санкційні списки та списки на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві. А у нас досі немає чітких механізмів або реєстру людей, яким необхідна державна охорона.

Надзвичайно важливо посилити заходи безпеки, адже план ворога - обвалити тил, деморалізувати фронт, а потім змусити Україну погодитися на неприйнятні умови. Росія чітко знає, хто є її непримиренними та ідеологічними противниками. Саме тому в неї й існують такі списки", - підсумувала Гопко.