Співзасновницю Жіночого ветеранського руху Юлію Кіріллову призначили заступницею міністра в справах ветеранів

Про це повідомляє Мінветеранів.

У 2015-2016 роках Юлія Кіріллова проходила службу в лавах Збройних сил України. З 2022 року вона почала працювати в Українському ветеранському фонді (УВФ) Мінветеранів.

Спершу очолювала відділ навчально-аналітичної роботи, потім перебувала на посаді першого заступника директора УВФ. З липня 2024 року і до призначення на посаду заступниці міністра виконувала обов’язки виконавчого директора фонду.

Крім того, Юлія Кіріллова є співзасновницею Жіночого ветеранського руху та лауреаткою програми Open World щодо роботи з ветеранами.