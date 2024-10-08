Співзасновницю Жіночого ветеранського руху Юлію Кіріллову призначили заступницею міністра в справах ветеранів
Кабінет міністрів України призначив співзасновницю Жіночого ветеранського руху Юлію Кіріллову заступницею міністра в справах ветеранів
Про це повідомляє Мінветеранів.
У 2015-2016 роках Юлія Кіріллова проходила службу в лавах Збройних сил України. З 2022 року вона почала працювати в Українському ветеранському фонді (УВФ) Мінветеранів.
Спершу очолювала відділ навчально-аналітичної роботи, потім перебувала на посаді першого заступника директора УВФ. З липня 2024 року і до призначення на посаду заступниці міністра виконувала обов’язки виконавчого директора фонду.
Крім того, Юлія Кіріллова є співзасновницею Жіночого ветеранського руху та лауреаткою програми Open World щодо роботи з ветеранами.
- Станом на кінець вересня цього року в лавах Збройних сил України служать 68 тис. жінок, з них понад 48 тис. - військовослужбовиці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.06Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе