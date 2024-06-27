Справа про ймовірний витік інформації: НАБУ прийшло з обшуками до ексзаступника голови ОП Тимошенка, - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда.

Вказано, що Тимошенко перебуває в автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.

Водночас Телеграф інформує, що у Києві біля ресторану "Ішак" на Кловському узвозі НАБУ затримало Тимошенка.