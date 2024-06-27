Справа про ймовірний витік інформації: НАБУ прийшло з обшуками до ексзаступника голови ОП Тимошенка, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро у четвер, 27 червня, прийшло з обшуками до колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка у справі про ймовірний витік інформації
Про це повідомляє Українська правда.
Вказано, що Тимошенко перебуває в автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.
Водночас Телеграф інформує, що у Києві біля ресторану "Ішак" на Кловському узвозі НАБУ затримало Тимошенка.
- 20 червня "Українська правда" опублікувала розслідування "Час Ч. Як Олексію Чернишову щастить в НАБУ". У ньому журналісти з'ясували, що детективи НАБУ не провели обшук в голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова на прохання очільника НАБУ Кривоноса.
- Очільниця комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна вважає, що після журналістського розслідування потрібно з'ясовувати, що необхідно змінити, щоб повернути НАБУ до ефективної роботи.
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