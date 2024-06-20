Ми маємо разом розбиратися, що потрібно змінити, щоб повернути НАБУ до ефективної роботи, - очільниця комітету ВР

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У Радіної запитали, чи розпитували б директора НАБУ Кривоноса, якби він з'явився на засідання, щодо розслідування Української правди про те, що детективи НАБУ не провели обшук в голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова на його прохання.

"Безумовно, ми б мусили поставити питання, але знову ж таки, це питання впирається в те, чи спроможне НАБУ ефективно розслідувати внутрішні витоки інформації, чи відсторонять людей, чи забезпечать збереження таємниці розслідування. На жаль, з того, що ми бачимо поки по принаймні журналістським розслідуванням, відповідь на всі ці питання - ні. На жаль, пан Кривонос не взяв участь у засіданні комітету, щоб дати якісь інші пояснення", - сказала вона.

Очільниця комітету ВР заявила, що якби управління внутрішнього контролю НАБУ якісно зробило б свою роботу, то "ми справді не мали б знати про всі ці речі і про всі ці розслідування".

"Але, на жаль, ми про них знаємо. На жаль, на скільки це відомо з відкритих джерел, про ці розслідування знають також фігуранти цих розслідувань. І це вже означає, що щось в НАБУ пішло не так. Це означає, що вони не зробили якісно свою роботу. І це означає, що ми маємо разом розбиратися, що пішло не так і що потрібно змінити для того, щоб повернути НАБУ в рамки ефективної роботи", - наголосила вона.