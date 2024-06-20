Ймовірний витік інформації: комітет Ради проведе засідання в НАБУ

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

На засідання комітету запросили директора НАБУ Кривоноса. Аби заслухати результати службового розслідування щодо ймовірних витоків інформації під час розслідувань НАБУ. Але він не зʼявився.

Очільниця комітету Анастасія Радіна запропонувала провести відкрите виїзне засідання у НАБУ, аби отримати відповіді на запитання. А за відсутності відповідей - реагуватимуть законодавчими змінами. Нардепи підтримали пропозицію.

Що передувало

22 травня "Українська правда" повідомила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводять обшуки у представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". УП писала, мовляв, слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи – ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Згодом САП офіційно повідомила, що здійснює процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

"Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ. Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів", – йшлося в повідомленні САП.

У САП додали, що залучили до обшуків представників Нацполіції "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". "Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", – наголосили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Того самого дня у НАБУ відповіли, що на підставі повідомлення за відповідною резолюцією директора управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

"З початку реєстрації в ЄРДР майже всі слідчі дії проводилися безпосередньо прокурорами САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції. Доводимо до відома колег в САП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування", – заявили в НАБУ.

У НАБУ додали, що їхнє відомство "завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування" й чекає від своїх основних партнерів "такого ж підходу".

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув від виконання службових обов'язків свого першого заступника. Першим заступником директора НАБУ є Гізо Углава.