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Ексклюзив

"Справжній центр прийняття рішень - на Банковій, а міняють якихось стрілочників": Рибачук про кадрові зміни у структурі президента

6 квітня, 2024 субота
18:10
Суспільство вивіска Офіс президента України

Український політик Олег Рибачук, колишній віцепрем'єр з питань європейської інтеграції, співзасновник руху ЧЕСНО, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що ключові гравці не змінилися попри кадрові зміни та перестановки в апараті президента Зеленського

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Прийшла весна - пора саджати. Не саджають, значить, пора переставляти стільці, міняти "шило на мило". Чому навесні відбулися ці зміни? Є декілька речей. Я думаю, що це почалося ще з тих перестановок, зокрема фактор Залужного тут дуже присутній, тому що пішли якісь зміни. Були очікування у суспільстві за результатами року. У нас не дуже вдалий рік, бо, якщо рік вдалий, то хто б ті зміни робив би. Оскільки це ціна за те, що ти концентруєш владу, відповідаєш за все, навіть, за те, до чого ти недотичний, тобто рейтинг президента почав сповзати. Були ще якісь відставки, якісь перестановки в уряді якихось міністрів, про яких ми вже забули. Президент, Офіс президента почав готувати громадську думку до того, щоб перегрупуватися, вийти на інший рівень і показати всім "кузькіну мать". Тому показувати це без змін в Офісі, було б дуже дивно", - прокоментував політик.

На його думку, всі розуміють, що справжній центр прийняття рішень на вулиці Банковій, а міняють якихось стрілочників.

"Я чув розмови про зміни двох радників ще з осені, але прізвища цих двох радників були точно інші. Там був Татаров, Шурма. Це те, що очікували на Заході наші партнери, і журналісти очікували, що це найбільш такі одіозні прізвища або найбільш скандальні, дискредитовані прізвища. Але ці люди залишилися, ключові гравці залишилися. А чому навесні це відбувається? Це десь такий певний цикл. Реакція на падіння рейтингу. Я думаю, що ця команда дуже уважно слідкує за настроями, їм треба віддати належне, що Зеленський для свого певного президентського алгоритму на момент уже останнього року президентства має найвищий рейтинг, по-моєму, з усіх своїх попередників. Але потрібно було щось з цим робити, демонструвати, що мова йде не тільки про міністрів, депутатів, а мова йде і безпосередньо про структуру Зеленського. Він хоче показати, що він теж це розуміє, вливає нову кров. Ну, і як колись казав президент Кучма: на другий термін ви побачите іншого Кучму", - резюмував Олег Рибачук.

  • 26 березня Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони та голову Служби зовнішньої розвідки. 
  • 29 березня президент також звільнив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака: Олексія Дніпрова й Андрія Смирнова. Водночас на посади заступників Єрмака президент призначив Олену Ковальську та Ірину Мудру. 
  • 30 березня він звільнив з посад радників президента Сергія Шефіра, Олега Усенка, Михайла Радуцького та Сергія Трофімова. Також президент увільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків уповноваженого глави держави з питань волонтерської діяльності та Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента з питань забезпечення прав захисників України.
  • Також президент України Володимир Зеленський заявив, що в українських державних інституціях продовжаться кадрові зміни.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Леонід Кучма
Андрій Єрмак
Валерій Залужний
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