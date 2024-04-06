"Справжній центр прийняття рішень - на Банковій, а міняють якихось стрілочників": Рибачук про кадрові зміни у структурі президента

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Прийшла весна - пора саджати. Не саджають, значить, пора переставляти стільці, міняти "шило на мило". Чому навесні відбулися ці зміни? Є декілька речей. Я думаю, що це почалося ще з тих перестановок, зокрема фактор Залужного тут дуже присутній, тому що пішли якісь зміни. Були очікування у суспільстві за результатами року. У нас не дуже вдалий рік, бо, якщо рік вдалий, то хто б ті зміни робив би. Оскільки це ціна за те, що ти концентруєш владу, відповідаєш за все, навіть, за те, до чого ти недотичний, тобто рейтинг президента почав сповзати. Були ще якісь відставки, якісь перестановки в уряді якихось міністрів, про яких ми вже забули. Президент, Офіс президента почав готувати громадську думку до того, щоб перегрупуватися, вийти на інший рівень і показати всім "кузькіну мать". Тому показувати це без змін в Офісі, було б дуже дивно", - прокоментував політик.

На його думку, всі розуміють, що справжній центр прийняття рішень на вулиці Банковій, а міняють якихось стрілочників.

"Я чув розмови про зміни двох радників ще з осені, але прізвища цих двох радників були точно інші. Там був Татаров, Шурма. Це те, що очікували на Заході наші партнери, і журналісти очікували, що це найбільш такі одіозні прізвища або найбільш скандальні, дискредитовані прізвища. Але ці люди залишилися, ключові гравці залишилися. А чому навесні це відбувається? Це десь такий певний цикл. Реакція на падіння рейтингу. Я думаю, що ця команда дуже уважно слідкує за настроями, їм треба віддати належне, що Зеленський для свого певного президентського алгоритму на момент уже останнього року президентства має найвищий рейтинг, по-моєму, з усіх своїх попередників. Але потрібно було щось з цим робити, демонструвати, що мова йде не тільки про міністрів, депутатів, а мова йде і безпосередньо про структуру Зеленського. Він хоче показати, що він теж це розуміє, вливає нову кров. Ну, і як колись казав президент Кучма: на другий термін ви побачите іншого Кучму", - резюмував Олег Рибачук.