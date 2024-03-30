Зеленський анонсував продовження перезавантаження державних інституцій
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 30 березня, заявив, що в українських державних інституціях продовжаться кадрові зміни
Про це президент повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.
"Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені", - сказав президент.
Він нагадав, що 30 березня з'явилися нові укази щодо звільнення його радників.
"Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", - додав Зеленський.
- 26 березня Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони та голову Служби зовнішньої розвідки.
- 29 березня президент також звільнив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака: Олексія Дніпрова й Андрія Смирнова. Водночас на посади заступників Єрмака президент призначив Олену Ковальську та Ірину Мудру.
- 30 березня він звільнив з посад радників президента Сергія Шефіра, Олега Усенка, Михайла Радуцького та Сергія Трофімова. Також президент увільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків уповноваженого глави держави з питань волонтерської діяльності та Альону Вербицьку з посади уповноваженого Президента з питань забезпечення прав захисників України.
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