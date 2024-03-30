Зеленський анонсував продовження перезавантаження державних інституцій

Про це президент повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені", - сказав президент.

Він нагадав, що 30 березня з'явилися нові укази щодо звільнення його радників.

"Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", - додав Зеленський.