Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади радника президента

Відповідний указ 30 березня був оприлюднений на сайті президента.

"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника президента України", - йдеться в указі.

Крім цього, Володимир Зеленський звільнив низку своїх радників, зокрема Олега Усенка, Михайла Радуцького та Сергія Трофімова.

Також президент увільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків уповноваженого глави держави з питань волонтерської діяльності та Альону Вербицьку з посади уповноваженого Президента з питань забезпечення прав захисників України.

Довідка. Сергій Нахманович Шефір - український державний посадовець. До цього працював сценаристом і продюсером, директором "Студії Квартал-95".

21 травня 2019 року був призначений першим помічником президента України Володимира Зеленського.