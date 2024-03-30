Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади радника президента
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади радника президента Сергія Шефіра
Відповідний указ 30 березня був оприлюднений на сайті президента.
"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника президента України", - йдеться в указі.
Крім цього, Володимир Зеленський звільнив низку своїх радників, зокрема Олега Усенка, Михайла Радуцького та Сергія Трофімова.
Також президент увільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків уповноваженого глави держави з питань волонтерської діяльності та Альону Вербицьку з посади уповноваженого Президента з питань забезпечення прав захисників України.
Довідка. Сергій Нахманович Шефір - український державний посадовець. До цього працював сценаристом і продюсером, директором "Студії Квартал-95".
21 травня 2019 року був призначений першим помічником президента України Володимира Зеленського.
- Президент України Володимир Зеленський 29 березня змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
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