Зеленський після відставки Данілова змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Про це йдеться в указ на сайті Офісу президента.

Зокрема координатором Ставки затверджено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка.

Також президент увів до персонального складу Ставки голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Натомість зі складу Ставки вивели колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони та голову Служби зовнішньої розвідки.

Указ президента України №186/2024 про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО з’явився на сайті вдень 26 березня. Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року.

Також на офіційному інтернет-представництві глави держави з’явився указ №188/2024 про призначення нового секретаря РНБО - Олександра Литвиненка.