Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Так, до переліку тих, хто може отримати допомогу, включили осіб без права на пенсію, дорослих і дітей з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

отримують соціальну допомогу менш ніж 3250 грн на місяць;

не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

не отримують зараз коштів від інших міжнародних організацій.

"Розмір допомоги становить різницю між 3250 грн та сумою вже наявної соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн", - пояснили в Мінсоцполітики.

Наразі ця програма розрахована на 6 місяців, на її реалізацію виділено понад 284 млн грн.

Кошти виплачуватимуть на банківський рахунок чи адресною доставкою Укрпошти. Платежі на банківські рахунки здійснюють уже зараз, виплати через Укрпошту розпочнуться за кілька тижнів, уточнили у відомстві.

Там також зазначили, що звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно, адже списки тих, хто отримає допомогу, формують на підставі наявних у державі реєстрів, а ВПП спрямовує грошові виплати цим людям.