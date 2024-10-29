Частина українців отримає кошти на придбання паливної деревини або вугілля на зиму
Мінсоцполітики за підтримки ООН здійснить додаткові грошові виплати для придбання паливної деревини або вугілля для обігріву домівок узимку
Про це повідомила пресслужба уряду.
Виплати отримають вразливі категорії українців, які проживають у будинках, де інші види обігріву неможливі.
"Ми дякуємо УВКБ ООН за сталу співпрацю та підтримку. В умовах війни наш обов’язок — забезпечити людям відчуття безпеки й тепла у власній домівці. Разом ми реалізовуємо програму, що допоможе вистояти в цю важку зимову пору. Йдеться про надання додаткової грошової виплати для придбання паливної деревини або вугілля: така допомога надзвичайно важлива для вразливих категорій населення з-поміж літніх людей, сімей із дітьми, осіб з інвалідністю, які проживають в будинках, де інші види обігріву неможливі", — зазначила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович.
Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів і державного бюджету, а розмір виплат розраховуватимуть індивідуально, залежно від рівня доходу домогосподарств.
"Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань", – підкреслили в уряді.
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