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Частина українців отримає кошти на придбання паливної деревини або вугілля на зиму

Юлія Юліна
29 жовтня, 2024 вiвторок
12:38
Економіка вугілля порт

Мінсоцполітики за підтримки ООН здійснить додаткові грошові виплати для придбання паливної деревини або вугілля для обігріву домівок узимку

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Про це повідомила пресслужба уряду.

Виплати отримають вразливі категорії українців, які проживають у будинках, де інші види обігріву неможливі.

"Ми дякуємо УВКБ ООН за сталу співпрацю та підтримку. В умовах війни наш обов’язок — забезпечити людям відчуття безпеки й тепла у власній домівці. Разом ми реалізовуємо програму, що допоможе вистояти в цю важку зимову пору. Йдеться про надання додаткової грошової виплати для придбання паливної деревини або вугілля: така допомога надзвичайно важлива для вразливих категорій населення з-поміж літніх людей, сімей із дітьми, осіб з інвалідністю, які проживають в будинках, де інші види обігріву неможливі", — зазначила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів і державного бюджету, а розмір виплат розраховуватимуть індивідуально, залежно від рівня доходу домогосподарств.

"Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань", – підкреслили в уряді.

  • З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електроенергії з країн ЄС становитиме 2,1 ГВт замість 1,7 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
опалювальний сезон
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