Частина українців отримає кошти на придбання паливної деревини або вугілля на зиму

Про це повідомила пресслужба уряду.

Виплати отримають вразливі категорії українців, які проживають у будинках, де інші види обігріву неможливі.

"Ми дякуємо УВКБ ООН за сталу співпрацю та підтримку. В умовах війни наш обов’язок — забезпечити людям відчуття безпеки й тепла у власній домівці. Разом ми реалізовуємо програму, що допоможе вистояти в цю важку зимову пору. Йдеться про надання додаткової грошової виплати для придбання паливної деревини або вугілля: така допомога надзвичайно важлива для вразливих категорій населення з-поміж літніх людей, сімей із дітьми, осіб з інвалідністю, які проживають в будинках, де інші види обігріву неможливі", — зазначила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів і державного бюджету, а розмір виплат розраховуватимуть індивідуально, залежно від рівня доходу домогосподарств.

"Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань", – підкреслили в уряді.