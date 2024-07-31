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Став брендом: Херсонський кавун отримав географічне зазначення

Марина Клюєва
31 липня, 2024 середа
22:38
Суспільство кавун

Кавуни, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів носитимуть назву Херсонського

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення - Херсонський кавун.

Міністерство економіки зокрема заначає, що Херсонський кавун характеризується високим рівнем цукру і щільним мʼякушем, його шкірка зелена з блідо-зеленими смужками, а мʼякуш має колір від рожевого до насичено червоного. 

"Реєстрація Херсонського кавуна як географічного зазначення є важливою подією для нашого аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів, які працюють навіть у складних умовах війни", - сказав заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

За його словами набуття Херсонським кавуном гаографічного зазначення надає виробникам додаткові переваги, які підвищать їхню конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках. 

Так місцеві громади зможуть отримати додаткові податкові надходження, а для споживачів це гарантія високої якості та безпеки продукції.

"Херсонський кавун є прикладом того, як традиційні продукти можуть стати брендами, що представляють Україну на світовій арені", - зазначив Кіндратів.  

Заявку на реєстрацію географічного зазначення подала громадська спілка "Асоціація виробників херсонського кавуна". Її представники зараз захищають Україну на фронті. 

Довідка: Географічне зазначення - найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певної географічної території та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території. Приклади українських географічних зазначень: "Мелітопольська черешня", "Кролевецькі рушники", "Петриківський розпис", "Закарпатське вино", "Гуцульська бриндзя".

  • 14 липня стало відомо, що Росія намагається привласнити назву "Мелітопольська черешня": Україна звернулася до агентства ООН з прав власності.
Теги:
Україна
Херсон
Херсонщина
Війна з Росією
Економіка
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2024, середа
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