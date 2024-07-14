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Росія намагається привласнити назву "Мелітопольська черешня": Україна звернулася до агентства ООН з прав власності

14 липня, 2024 неділя
11:45
Війна з Росією черешня

Українська урядова делегація закликає Генеральну асамблею Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), що наразі відбувається в Женеві, відреагувати на привласнення Росією географічного зазначення "Мелітопольська черешня"

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Про це повідомило Міністерство економіки України.

Зазначається, що 12 липня Федеральна служба з інтелектуальної власності РФ (Роспатент) на своєму сайті повідомила про реєстрацію назви "Мелітопольська черешня". Зокрема, йшлося про те, що "Мелітопольська черешня" стала першим зареєстрованим регіональним брендом з тимчасово окупованих територій України.

Роспатент також закликав представників тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області реєструвати свої бренди та інші об’єкти інтелектуальної власності для "просування своїх товарів та послуг на ринках", пообіцявши надати "усю необхідну допомогу".

Ця новина з’явилася, коли в Женеві відбувалася Генеральна асамблея ВОІВ. Втім, це не вперше, коли Росія привласнила інтелектуальну власність України. Так, у РФ незаконно зареєстровані такі кримські вина, як "Балаклава", "Магарач", "Новий Світ", "Меганом", що також є географічними зазначеннями України.

Як повідомили у Мінекономіки, як географічне зазначення "Мелітопольська черешня" з’явилася у липні 2020 року. Країною походження "Мелітопольської черешні" вказана Україна в межах міжнародно визнаних кордонів.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що світова спільнота ніколи не визнає крадіжку "Мелітопольської черешні". 

"Дуже складно вживати в одному реченні слова "Росія" та "інтелектуальна власність", бо Москва довела, що ніколи не поважала ані права, ані власності, ані здобутків інших", - додав він.

Директорка Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (ІР офісу) Олена Орлюк зазначила, що це - черговий злочин країни-терористки проти національного надбання українців.

"Росія вбиває наших дітей, стирає в попіл наші міста і нашу самоідентифікацію. Те, що Роспатент фактично вкрав українське географічне зазначення, - черговий доказ жалюгідності Москви. Не маючи свого спадку, вони окуповують, крадуть і приписують собі чужі здобутки", - наголосила Орлюк.

Довідка. Географічне зазначення (ГЗ) - це об’єкт інтелектуальної власності, який ідентифікує товар, що походить із певного географічного місця, та підтверджує його відповідність високим стандартам якості. Для того, щоб зареєструвати ГЗ, потрібно пройти низку дозвільних процедур у різних органах (залежно від виду продукту), адже йдеться про високу якість й унікальність продукту та його репутацію.

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Теги:
Україна
Росія
ООН
Мелітополь
окупанти
Економіка
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