Стефанішина розповіла, коли буде представлена переговорна рамка про вступ України в ЄС

Про це вона заявила під час розмови у кулуарах на міжнародній платформі "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової поразки", повідомляє "Ліга.net".

"Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб уже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення", - сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка сподівається, що затягувань не буде. Вона також зазначила, що існують "сумні випадки", коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Європейську комісію.

"Це дуже сумна практика, і я досі не знаю, який це матиме вплив. Сподіваюсь, що коли ми говоримо, що в наших стратегічних питаннях ми – команда Україна, то так залишатиметься й тоді, коли у нас є складні процеси в нашій країні", – додала вона.

Стефанішина акцентувала, що 24 лютого Україна мала чіткий план дій, проте "наразі важко спрогнозувати, чи буде він справджений у зв'язку з останніми подіями".

Узгодження переговорних рамок - це один із кроків, який потрібно зробити для початку переговорів про вступ до блоку.