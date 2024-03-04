Стефанішина розповіла, коли буде представлена переговорна рамка про вступ України в ЄС
Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Україна очікує на представлення переговорної рамки про вступ у ЄС не пізніше 12 березня
Про це вона заявила під час розмови у кулуарах на міжнародній платформі "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової поразки", повідомляє "Ліга.net".
"Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб уже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення", - сказала Стефанішина.
Віцепрем’єрка сподівається, що затягувань не буде. Вона також зазначила, що існують "сумні випадки", коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Європейську комісію.
"Це дуже сумна практика, і я досі не знаю, який це матиме вплив. Сподіваюсь, що коли ми говоримо, що в наших стратегічних питаннях ми – команда Україна, то так залишатиметься й тоді, коли у нас є складні процеси в нашій країні", – додала вона.
Стефанішина акцентувала, що 24 лютого Україна мала чіткий план дій, проте "наразі важко спрогнозувати, чи буде він справджений у зв'язку з останніми подіями".
Узгодження переговорних рамок - це один із кроків, який потрібно зробити для початку переговорів про вступ до блоку.
- 21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.
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