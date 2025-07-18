Стефанішина розповіла, які завдання поставив перед нею Зеленський щодо співпраці зі США
Володимир Зеленський поставив перед новопризначеною Уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі США Ольгою Стефанішиною низку стратегічних завдань у відносинах із Вашингтоном
Про це Стефанішина заявила в інтерв'ю "Європейській правді", пояснивши свої пріоритети на посаді.
Серед основних напрямків — впровадження так званої мінеральної угоди та налагодження механізму закупівлі американського озброєння. За її словами, США вже дали позитивний сигнал щодо готовності продавати Україні зброю, а країни НАТО та ЄС готові мобілізувати для цього кошти.
"Моя роль – зробити так, щоб цей проєкт запрацював. Тут мені допоможе попередній досвід у налагодженні взаємодії між ЄС, НАТО та США", — зазначила пані посол.
Щодо статусу на посаді, Стефанішина пояснила, що вже виконує функції як призначений посол, проте офіційна процедура ще триває. Вона наголосила на важливості тісної координації з Офісом президента, зокрема з керівником ОП Андрієм Єрмаком, а також із Верховною Радою, новою прем’єркою та керівниками держкомпаній для формування чіткої дорожньої карти дій у США.
Серед довгострокових пріоритетів — співпраця з Конгресом, діалог щодо вступу України до НАТО, а також зміцнення стратегічного партнерства.
"Україну мають чути, бачити й знати у США. Моє завдання — надати нове дихання цим відносинам", — підкреслила Стефанішина.
У контексті безпекової інтеграції вона прокоментувала нещодавню заяву представника кампанії Трампа Кіта Келлога про важливість суверенітету України:
"Слона треба їсти частинами. Питання НАТО для нас важливе, але зараз пріоритет — діалог про озброєння та припинення вогню. Наша позиція незмінна: демократія — це право країни на вільний вибір", — наголосила вона.
- Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.
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