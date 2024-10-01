Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Стою за": у Києві в День захисників і захисниць України провели акцію пам'яті полеглих воїнів

"Стою за": у Києві в День захисників і захисниць України провели акцію пам'яті полеглих воїнів

Юлія Лаврук
1 жовтня, 2024 вiвторок
11:11
Суспільство

У Києві 1 жовтня в День захисників і захисниць України громадська організація "Вшануй" провела акцію пам'яті полеглих воїнів "Стою за"

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Наталя Стареправо.

Люди почали збиратися на Майдані Незалежності близько 08:45, а вже о 9-й почався відлік хвилини мовчання. Учасники акції, перехожі та авто зупинилися на хвилину. Опісля зазвучав гімн України.

Як передає кореспондентка, на захід прийшли десятки людей з фотографіями та квітами.

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

 

У ГО "Вшануй" розповіли про потребу персоналізації та наповнення змістом ритуалу хвилини мовчання. Оскільки це один зі способів виказати шану загиблим і вдячність чинним військовослужбовцям, а також підтримку родинам, які втратили близьких через війну, і сім’ям безвісти зниклих і полонених.

Тому організація бореться, аби хвилина мовчання стала загальноприйнятою та офіційно дотриманою бізнесом, державними установами та цивільними.

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

 

"Це важливо, тому що це відповідальність живих перед мертвими, і доки ми пам'ятаємо, доки ми ще живі і на власні очі бачимо цю війну, і маємо серед загиблих наших знайомих, батьків, братів, сестер, ми маємо принести цю традицію для того, щоб вона передавалася з покоління в покоління. Для того, щоб ми пам'ятали нашу боротьбу за незалежність", - розповіла менеджерка проєкту "Вшануй" Катерина Даценко.

У команді також працюють над тим, щоб запровадити у Києві щоденну хвилину пам'яті - коли усі вулиці столиці перекриватимуться на одну хвилину.

"Це буде сприяти тому, щоб культура пам'яті за нашими військовими формувалася щоденно і це буде як ритуал. Зараз ми сприяємо тому, щоб спілкуватися з Київською міською радою для того, аби це стало можливим", - розповіла учасниця акції.

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

 
  • Раніше у КМДА повідомляли, що у День захисників і захисниць України 1 жовтня на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик тимчасово зупинять рух для вшанування полеглих бійців ЗСУ.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
новини Києва
ЗСУ загиблі
Читайте також:
ЗСУ
Автор Марина Клюєва
29 вересня, 2024 неділя
Яка різниця між СЗЧ та дезертирством: пояснення військового адвоката Леонтьєва
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Автор Катерина Єсікова
29 вересня, 2024 неділя
Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін
Рівненська АЕС
Автор Ксенія Золотова
30 вересня, 2024 понедiлок
FT: "Енергоатом" не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових реакторів через корупцію
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.75
    Продаж 46.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
12:41
Сибіга у Польщі
Сибіга розпочав візит до Польщі та вшанував у Варшаві пам'ять загиблих українців
12:38
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Армія РФ завдала 6 ударів по житлових кварталах Запоріжжя: двоє постраждалих
12:33
Вовчанськ
Обмежить просування росіян на Харківщині: британська розвідка проаналізувала успіхи Сил оборони у Вовчанську
12:26
Окупанти дійшли майже до центра Вугледара: у місті залишаються 107 цивільних
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
"Стратегічно нестабільний" Путін перевершує небезпеку часів холодної війни, а Росія збільшить оборонний бюджет на 25%. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
12:14
Росіяни КАБами атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: загинула жінка, є поранені
12:10
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 6 загиблих, 6 постраждалих
12:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
12:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
На Куп'янському напрямку росіяни кліщами підходять до водної перешкоди, - генерал-лейтенант Наєв
12:02
Президент України Володимир Зеленський
"Це більше, ніж професія і покликання": Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України
12:00
OPINION
Чи скличуть республіканці США XX з'їзд для розвінчання культу Трампа?
11:53
Відео з кортежем Джона Кеннеді після смертельного поранення продали за $137,5 тис. з аукціону
11:45
СБУ затримала підозрюваного у замаху на посадовця Мелітопольської міськради
11:44
Герой України
Пілоту Андрію Джусу Пільщикову та ще 9 військовим присвоїли звання Героїв України посмертно
11:20
Марк Рютте
Експрем'єр Нідерландів Рютте офіційно вступив на посаду генсека НАТО: серед своїх пріоритетів він назвав Україну
11:08
НАТО планує закликати держави-члени збільшити запаси боєприпасів на тлі виснаження резервів
Перевага РФ у артилерійських боєприпасах на фронті становить 3:1, - Міноборони України
11:07
Джамала
Фільм "Джамала: Пісні свободи" переміг на фестивалі корпоративного кіно в Каннах
10:46
Окупанти на ЗАЕС
РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої ЗАЕС, - Міненерго
10:46
Ексклюзив
Відведення підрозділів та логістичне забезпечення ЗСУ вкрай ускладнено: Згурець про ситуацію навколо Вугледара
10:45
На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід
Засуджена за вбивство українки Гатчінс зброярка фільму "Іржа" програла новий судовий процес
10:39
напад з ножем
У Шанхаї чоловік напав на відвідувачів магазину з ножем: загинуло троє людей, 15 поранено
10:36
Джиммі Картер
Прожив ціле століття: 39-му президенту США Джиммі Картеру виповнилось 100 років
10:34
Євреї-хасиди, Умань
До Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 14 тис. паломників
10:26
Марка "Під покровом Богородиці"
Укрпошта випустила марку "Під покровом Богородиці" до Дня захисників та захисниць України
10:10
Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Історія свят
10:08
Сергій Чирков
Стендап-комік Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ
10:07
Університет у Канаді започаткував програму з дослідження кримськотатарської культури
10:05
OPINION
Telegram. "Ми вас здамо у разі чого"
10:04
Сігеру Ішіба
Фуміо Кішіду на посаді прем'єра Японії змінив його однопартієць Шігеру Ісіба
09:54
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Саме на Покровському напрямку противник концентрує головні зусилля, - речник НГУ Музичук
09:47
Курт Волкер
США можуть дозволити Україні бити по вглиб РФ американською зброєю ще до виборів президента, - Волкер
09:39
"Вивісили свої ганчірки": DeepState заявляє, що окупанти зайшли у Вугледар
09:22
Молдова
У Молдові сімох чоловіків визнали винними в підготовці масових заворушень
09:09
Ексклюзив
Покровськ
Журналістка Бірюкова про ситуацію в Покровську: РФ прагне позбавити місто газу та світла, б'є авіабомбами й артилерією
08:53
ППО
Сили ППО вночі знищили 29 "шахедів"
08:51
Рустем Умєров
Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони
08:42
КНДР, Північна Корея
КНДР пригрозила відповіддю на розміщення сил ядерного стримування США у Південній Кореї
08:38
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті відбулося 189 боєзіткнень, ворог застосував 128 КАБів
08:28
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Очільник МАГАТЕ Гроссі приїде із візитом до Білорусі
08:15
Біля Аляски російський Су-35 ледь не зіткнувся з винищувачем США, здійснюючи небезпечний маневр
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV