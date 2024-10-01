"Стою за": у Києві в День захисників і захисниць України провели акцію пам'яті полеглих воїнів

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Наталя Стареправо.

Люди почали збиратися на Майдані Незалежності близько 08:45, а вже о 9-й почався відлік хвилини мовчання. Учасники акції, перехожі та авто зупинилися на хвилину. Опісля зазвучав гімн України.

Як передає кореспондентка, на захід прийшли десятки людей з фотографіями та квітами.

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

У ГО "Вшануй" розповіли про потребу персоналізації та наповнення змістом ритуалу хвилини мовчання. Оскільки це один зі способів виказати шану загиблим і вдячність чинним військовослужбовцям, а також підтримку родинам, які втратили близьких через війну, і сім’ям безвісти зниклих і полонених.

Тому організація бореться, аби хвилина мовчання стала загальноприйнятою та офіційно дотриманою бізнесом, державними установами та цивільними.

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

"Це важливо, тому що це відповідальність живих перед мертвими, і доки ми пам'ятаємо, доки ми ще живі і на власні очі бачимо цю війну, і маємо серед загиблих наших знайомих, батьків, братів, сестер, ми маємо принести цю традицію для того, щоб вона передавалася з покоління в покоління. Для того, щоб ми пам'ятали нашу боротьбу за незалежність", - розповіла менеджерка проєкту "Вшануй" Катерина Даценко.

У команді також працюють над тим, щоб запровадити у Києві щоденну хвилину пам'яті - коли усі вулиці столиці перекриватимуться на одну хвилину.

"Це буде сприяти тому, щоб культура пам'яті за нашими військовими формувалася щоденно і це буде як ритуал. Зараз ми сприяємо тому, щоб спілкуватися з Київською міською радою для того, аби це стало можливим", - розповіла учасниця акції.

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо