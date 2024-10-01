"Стою за": у Києві в День захисників і захисниць України провели акцію пам'яті полеглих воїнів
У Києві 1 жовтня в День захисників і захисниць України громадська організація "Вшануй" провела акцію пам'яті полеглих воїнів "Стою за"
Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Наталя Стареправо.
Люди почали збиратися на Майдані Незалежності близько 08:45, а вже о 9-й почався відлік хвилини мовчання. Учасники акції, перехожі та авто зупинилися на хвилину. Опісля зазвучав гімн України.
Як передає кореспондентка, на захід прийшли десятки людей з фотографіями та квітами.
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
У ГО "Вшануй" розповіли про потребу персоналізації та наповнення змістом ритуалу хвилини мовчання. Оскільки це один зі способів виказати шану загиблим і вдячність чинним військовослужбовцям, а також підтримку родинам, які втратили близьких через війну, і сім’ям безвісти зниклих і полонених.
Тому організація бореться, аби хвилина мовчання стала загальноприйнятою та офіційно дотриманою бізнесом, державними установами та цивільними.
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
"Це важливо, тому що це відповідальність живих перед мертвими, і доки ми пам'ятаємо, доки ми ще живі і на власні очі бачимо цю війну, і маємо серед загиблих наших знайомих, батьків, братів, сестер, ми маємо принести цю традицію для того, щоб вона передавалася з покоління в покоління. Для того, щоб ми пам'ятали нашу боротьбу за незалежність", - розповіла менеджерка проєкту "Вшануй" Катерина Даценко.
У команді також працюють над тим, щоб запровадити у Києві щоденну хвилину пам'яті - коли усі вулиці столиці перекриватимуться на одну хвилину.
"Це буде сприяти тому, щоб культура пам'яті за нашими військовими формувалася щоденно і це буде як ритуал. Зараз ми сприяємо тому, щоб спілкуватися з Київською міською радою для того, аби це стало можливим", - розповіла учасниця акції.
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
- Раніше у КМДА повідомляли, що у День захисників і захисниць України 1 жовтня на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик тимчасово зупинять рух для вшанування полеглих бійців ЗСУ.
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