У Києві на Майдані Незалежності та Хрещатику 1 жовтня зупинять рух, щоб вшанувати полеглих захисників

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"1 жовтня о 09:00 Київ вшанує пам'ять загиблих Захисників і Захисниць хвилиною мовчання та зупинкою руху на Хрещатику й Майдані Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у центрі міста рух зупинять орієнтовно на 10 хвилин.

Управління патрульної поліції у місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 08:55 до 09:05.