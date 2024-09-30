У Києві на Майдані Незалежності та Хрещатику 1 жовтня зупинять рух, щоб вшанувати полеглих захисників
У День захисників і захисниць України 1 жовтня на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик тимчасово зупинять рух для вшанування полеглих бійців ЗСУ
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"1 жовтня о 09:00 Київ вшанує пам'ять загиблих Захисників і Захисниць хвилиною мовчання та зупинкою руху на Хрещатику й Майдані Незалежності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у центрі міста рух зупинять орієнтовно на 10 хвилин.
Управління патрульної поліції у місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 08:55 до 09:05.
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