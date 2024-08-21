"Створюють розкол між тими, хто в Україні і хто поїхав": у ЦПД розповіли про діяльність російських агентів за кордоном

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росія через агентурні мережі створює громадські організації для українців за кордоном. В багатьох із них працюють з українцями, надаючи юридичні послуги, допомагаючи з пошуком житла та роботи", - розповів Коваленко.

Російська влада фінансує інформаційну діяльність, яка направлена на розкол між тими, хто залишився в Україні і хто поїхав. Зокрема працюють через "блогерів".