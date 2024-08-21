"Створюють розкол між тими, хто в Україні і хто поїхав": у ЦПД розповіли про діяльність російських агентів за кордоном
Російські вороги активно працюють, щоб створити розкол між українцями. Зокрема, створюють громадські організації
Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Росія через агентурні мережі створює громадські організації для українців за кордоном. В багатьох із них працюють з українцями, надаючи юридичні послуги, допомагаючи з пошуком житла та роботи", - розповів Коваленко.
Російська влада фінансує інформаційну діяльність, яка направлена на розкол між тими, хто залишився в Україні і хто поїхав. Зокрема працюють через "блогерів".
- На фоні подій у Курській області російська пропаганда активізувала наративи про буцімто розкол між військовим та політичним керівництвом України.
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