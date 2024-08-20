Росія активізувала наративи про "розкол" між військовим та політичним керівництвом України, - ЦПД
На фоні подій у Курській області російська пропаганда активізувала наративи про буцімто розкол між військовим та політичним керівництвом України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Пропагандистські ресурси РФ посилили дезінформаційні вкиди про нібито конфлікти між президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Поширюються різноманітні конспірологічні наративи, буцімто Сирський "таємно готував" операцію на Курщині, через що його тепер "зливає" політичне керівництво", - пише ЦПД.
Водночас росіяни також поширюють фейкові наративи про "політичні амбіції" начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Для озвучення тез росіяни використовують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
У мережі "гуляють" також конспірологічні теорії, що операцією на Курщині Україна зірвала можливість переговорів, а Захід буцімто "шукає заміну Зеленському".
"Усі ці вкиди є частиною дезінформаційної кампанії ворога. Проте конспірологічні теорії не мають нічого спільного з реальністю. Не піддавайтеся маніпуляціям ворога", - наголосили у ЦПД.
- Раніше канадський журналіст Аарон Мате заявив, що НАТО винагороджує Україну постачаннями зброї за уникання дипломатії.
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