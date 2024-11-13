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Суддю ліквідованого ОАСК Вовка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

Катерина Ганжа
13 листопада, 2024 середа
18:56
Суспільство Павло Вовк

Суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

Зміст

Про це повідомляє Вища рада правосуддя. 

"Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 13 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Павло Вовк залишатиметься відстороненим від здійснення правосуддя до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Справа судді Вовка

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку. 

18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

12 лютого 2024 року комісія визнала суддю Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

Теги:
Новини
Україна
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