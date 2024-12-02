Сухо, але з туманами: прогноз погоди на 3 грудня від Наталки Діденко
У вівторок, 3 грудня, практично по всій території України очікується погода без опадів. Водночас антициклон зумовить сильні тумани
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря найближчої ночі в Україні очікується 0...-4 °C, а завтра вдень -2...+3 °C.
Тепліше буде у південній частині та в західних областях - там температура вдень сягатиме +1...+6 °C.
У Києві 3 грудня мине також без опадів. Вночі 0...-2 °C, а вдень 0...+2 °C.
Прогноз на найближчі дні
За даними синоптикині, надалі погода в Україні особливо не зміниться. Майже по всій території не прогнозується опадів, пануватимуть помірковані градуси, без похолодання.
Крім того, очікується, що з 7 по 10 грудня в Україні навіть трохи потепліє.
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