Сухо та сонячно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 31 липня
По усій території України у середу, 31 липня, очікується суха, малохмарна та сонячна погода. Температура повітря триматиметься в межах +24...+29 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За словами синоптикині, вночі 31 липня температура сягатиме +12...+18 °C, а вдень підніметься до +24...+29 °C. Вітер стане помірним, пориви можливі лише вночі.
Погода в столиці
У Києві 31 липня буде сонячно, вітер - помірний та легкий, температура повітря +25 °C.
Діденко додала, що Україну покине вітряний циклон з північного сходу, втім, наближається західний антициклон.
- З п'ятниці по неділю, 12-14 липня, у Києві щоденно фіксували по декілька температурних рекордів. Рекордною стала не лише найвища, а й середньодобова температура повітря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.34
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.92
- Актуальне
- Важливе