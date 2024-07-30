Сухо та сонячно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 31 липня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптикині, вночі 31 липня температура сягатиме +12...+18 °C, а вдень підніметься до +24...+29 °C. Вітер стане помірним, пориви можливі лише вночі.

Погода в столиці

У Києві 31 липня буде сонячно, вітер - помірний та легкий, температура повітря +25 °C.

Діденко додала, що Україну покине вітряний циклон з північного сходу, втім, наближається західний антициклон.