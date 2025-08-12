Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
Уряд з 1 вересня збільшує президентські стипендії для студентів, а також запроваджує стипендію для школярів, які складуть НМТ на понад 185 балів
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
"З 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6 320 грн; для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн; для студентів університетів — 10 000 грн; аспірантів — 23 700 грн", – поінформувала вона.
Також стипендію президента отримуватимуть школярі, які складуть Національний мультипредметний тест на понад 185 балів – 10 тис. грн на рік. Кількість виплат становитиме 400.
"Від президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі", – зазначила Свириденко.
Водночас премʼєрка анонсувала гранти для креативних індустрій та збільшення грантів для молоді за програмою "Власна Справа" з 150 тис. до 200 тис. грн.
- В основній сесії цьогорічного Національного мультипредметного тесту взяли участь понад 284 тис. вступників із зареєстрованих 312 тис. Водночас найбільше колишніх учнів не склали іспит з математики – 14 686 учасників.
