Температура до +28 °C: Наталка Діденко розповіла про погоду 23 травня
У четвер, 23 травня, у більшості регіонів України очікується тепла та суха погода - температура повітря підніметься до +28 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у четвер очікується переважно сонячна погода, лише на заході та північному сході похмариться - місцями пройдуть дощі з грозами.
Натомість температура повітря коливатиметься від +23 °C до +28 °C.
Водночас у Києві завтра буде хмарно, але без опадів. Температура повітря становитиме +26 °C.
- Раніше у столиці України зафіксували початок метеорологічного літа: воно прийшло на тиждень пізніше середніх багаторічних показників.
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