Температура до +28 °C: Наталка Діденко розповіла про погоду 23 травня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у четвер очікується переважно сонячна погода, лише на заході та північному сході похмариться - місцями пройдуть дощі з грозами.

Натомість температура повітря коливатиметься від +23 °C до +28 °C.

Водночас у Києві завтра буде хмарно, але без опадів. Температура повітря становитиме +26 °C.