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Головна Суспільство Тимчасове потепління без опадів: прогноз погоди на 7 листопада від Наталки Діденко

Тимчасове потепління без опадів: прогноз погоди на 7 листопада від Наталки Діденко

Юлія Лаврук
6 листопада, 2024 середа
12:16
Суспільство осінь

У четвер, 7 листопада, в Україні не очікується опадів. По всій території, окрім північного сходу, буде короткочасне потепління

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря найближчої ночі становитиме у західних областях від 0 °C до -3 °C, а на решті території України - +2...+5 °C.

Протягом дня 7-го листопада очікується короткочасне потепління, стовпчики термометрів піднімуться до +9...+12 °C, на півдні до +12...+15 °C, і лише на північному сході буде прохолодніше - +7...+9 °C.

Погода в Києві

У Києві найближчим часом істотних опадів не передбачається, світитиме сонце. Найближчої ночі у Києві буде +2...+4 °C, завтра вдень потепліє до +8...+10 °C. Надалі погода в Україні буде свіжою, холоднуватою, проте переважно сухою, додала Діденко.

  • У середу, 6 листопада, у більшості регіонів України температура повітря коливатиметься від -3 °C до +13 °C. Водночас переважатиме суха погода.
Теги:
Новини
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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