Тимчасове потепління без опадів: прогноз погоди на 7 листопада від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря найближчої ночі становитиме у західних областях від 0 °C до -3 °C, а на решті території України - +2...+5 °C.

Протягом дня 7-го листопада очікується короткочасне потепління, стовпчики термометрів піднімуться до +9...+12 °C, на півдні до +12...+15 °C, і лише на північному сході буде прохолодніше - +7...+9 °C.

Погода в Києві

У Києві найближчим часом істотних опадів не передбачається, світитиме сонце. Найближчої ночі у Києві буде +2...+4 °C, завтра вдень потепліє до +8...+10 °C. Надалі погода в Україні буде свіжою, холоднуватою, проте переважно сухою, додала Діденко.