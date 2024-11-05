Від -3 °C до +13 °C: Наталка Діденко поділилася прогнозом на 6 листопада

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Як зазначається, найближчої ночі прогнозується від +3 °C до -3 °C, а протягом дня середи повітря прогріється до +6...+11 °C, на Закарпатті та півдні до +10...+13 °C.

У більшості областей України переважатиме суха погода, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер буде помірним, північно-західного напрямку. Натомість на сході та північному сході України ще переважатиме сильний вітер - до штормових поривів.

Яка погода в Києві

У Києві 6 листопада опади не передбачаються. Вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий.

Найближчої ночі температура понизиться до +1...+3 °C, а вдень +7...+9 °C.