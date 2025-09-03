Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Тищенко у ВР закликав перейменувати Банкову на вулицю імені Парубія

Тищенко у ВР закликав перейменувати Банкову на вулицю імені Парубія

Дар'я Тарасова
3 вересня, 2025 середа
12:25
Суспільство Микола Тищенко

Народний депутат Микола Тищенко запропонував перейменувати вулицю Банкову, де розташовані будівля офісу президента та резиденція президента, на вулицю імені вбитого політичного діяча Андрія Парубія

Зміст

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на трансляцію засідання ВР на каналі Олексія Гончаренка.

Під час засідання Верховної Ради 3 вересня народний депутат Микола Тищенко закликав парламентарів перейменувати вулицю в центрі Києва. Вулиці Банковій він запропонував надати імʼя вбитого колишнього спікера парламенту, громадського діяча Андрія Парубія.

"Він справжній українець і герой. І тому я пропоную вулицю Банкову перейменувати й дати цій вулиці горде імʼя Андрія Парубія. Прошу підтримати мою пропозицію", - заявив Тищенко.

Вулиця Банкова пролягає від Інститутської до Круглоуніверситетської вулиці. Перш за все, вона відома тим, що тут розміщуються офіс президента України та офіційна резиденція президента України.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

  • У Верховній Раді 3 вересня підтримали Постанову про звернення до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата України, члена депутатської фракції Політичної Партії "Європейська Солідарність", колишнього Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Андрій Парубій
новини Києва
Микола Тищенко
Читайте також:
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Волгоградський НПЗ
Автор Віталій Бесараб
31 серпня, 2025 неділя
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
Київ
+22.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.9
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
3 вересня
13:12
Рада ухвалила за основу законопроєкт про легалізацію ринку крипти в Україні
13:09
Петро Порошенко
"Вбили не лише як політика, а як героя Революції Гідності": Петро Порошенко про Андрія Парубія
12:58
ізраїльські танки на кордоні з сектором Гази
Ізраїльські війська просунулися далі в Газу, кількість переселенців зростає
12:10
Андрій Парубій
ВР звернулася до Європарламенту з закликом засудити вбивство Парубія як акт політичного терору РФ
12:06
OPINION
Усі проміжні розмови про "мир" - порожні
11:55
Ґітанас Науседа
Літак з президентом Литви на борту не зміг одразу сісти у Вільнюсі, імовірно, через інформацію про дрон, — ЗМІ
11:53
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Вірогідність припинення вогню в Україні без участі Китаю достатньо низька, - політолог Денисенко
11:32
погода, опади, дощь
На заході — грози, на решті території — сонячно: прогноз погоди на 4 вересня від Наталії Діденко
11:17
Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
11:07
Ексклюзив
Трамп і Путін
"Тенденцію "Путін рукопожатний" задав саме Трамп": експертка Бутирська про візит російського диктатора до Китаю
10:49
Володимир Зеленський
"Через відсутність достатнього тиску РФ продовжує агресію": Зеленський відреагував на масований обстріл України у ніч на 3 вересня
10:39
Енергетика
Споживання електроенергії зменшується завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі 3 вересня
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:25
В Україну прибув міністр оборони Британії Джон Гілі
10:18
Ексклюзив
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Гадаю, що скоро підозрюваний у вбивстві Парубія почне змінювати свої покази, - журналіст Савельєв
10:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін, Сі та Кім святкують у Пекіні, Трамп лютує, а Україна запасається зброєю. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
10:04
OPINION
Армія окупантів не здатна виконати жодного завдання Путіна
09:57
МВФ
Ранок провели у бомбосховищі: до Києва прибула місія МВФ
09:56
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Путіна і Кім Чен Ина у підготовці змови проти США: у Кремлі відреагували
09:37
нафта ембарго санкції
Єрмак: США ввели санкції проти мережі компаній, які допомагали РФ та Ірану обходити санкції
09:34
Оновлено
Укрзалізниця попередила про затримку понад 20 поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури
09:30
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 166 боїв: на Покровському захисники зупинили 39 ворожих атак
09:25
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Росіяни розбудовують Донецький та Керченський аеропорти під пускові майданчики для "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
09:19
ЗСУ, ППО
Нічна атака РФ на Україну: Сили ППО знешкодили 430 БПЛА і 21 ракету
09:17
Олександр Сирський
Сирський провів нараду щодо безпеки військових у навчальних центрах
08:57
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Кіровоградщині є постраждалі й пошкоджено залізничну інфраструктуру, у низці областей лунали вибухи
08:53
Китай представив нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61
08:03
OPINION
Чи здатен Трамп усвідомити масштабність викликів
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 780 військових, танк і 41 артсистему
07:14
ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту
06:39
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію на тлі атаки Росії на Україну
01:05
Пресреліз
Погода з Наталкою Діденко
Наталка Діденко про підсумки літа та погоду на 3 вересня
00:54
Call of Duty: Modern Warfare II 
Розробники Call of Duty уклали угоду щодо екранізації відеогри
2025, вiвторок
2 вересня
22:56
Дональд Трамп
"Побачимо, що вони зроблять": Трамп сказав, що ретельно спостерігає за діями РФ і України
22:31
Ексклюзив
Янукович Путін
Є декілька причин, чому Путін знову витягнув Януковича, - Рибачук
22:11
Оновлено
Михайло-Віктор Лемберг
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
21:39
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Нас вводять в оману, розповідаючи про гарантії безпеки, - дипломат Хара
20:53
Ексклюзив
Андрій Парубій
Росіяни працюють по тих, кого вони самі призначили в чомусь винними, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про вбивства Парубія і Фаріон
20:48
Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ
20:41
Ексклюзив
Запорізька АЕС під окупацією: плани Росатома, роль МАГАТЕ та глобальний атомний вплив Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV