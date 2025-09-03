Тищенко у ВР закликав перейменувати Банкову на вулицю імені Парубія

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на трансляцію засідання ВР на каналі Олексія Гончаренка.

Під час засідання Верховної Ради 3 вересня народний депутат Микола Тищенко закликав парламентарів перейменувати вулицю в центрі Києва. Вулиці Банковій він запропонував надати імʼя вбитого колишнього спікера парламенту, громадського діяча Андрія Парубія.

"Він справжній українець і герой. І тому я пропоную вулицю Банкову перейменувати й дати цій вулиці горде імʼя Андрія Парубія. Прошу підтримати мою пропозицію", - заявив Тищенко.

Вулиця Банкова пролягає від Інститутської до Круглоуніверситетської вулиці. Перш за все, вона відома тим, що тут розміщуються офіс президента України та офіційна резиденція президента України.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.