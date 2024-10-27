Тисяча Зеленського тхне шахрайством, звідки будуть кошти незрозуміло, - політолог Цибулько

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Насправді це велика маніпуляція. По-перше, ми до кінця не розуміємо, хто отримає тисячу, бо люди почали називати, що це 30 мільярдів гривень і 30 мільйонів українців. Очевидно, дорослі отримають, хто має рахунок "єДопомога" так звана. Але мова про походження цих грошей, грошей цих ніде нізвідки не взяли. Ми пам’ятаємо, що місяць тому вся партія "Слуги Народу", вся фракція верещала про те, що потрібно для Збройних Сил 500 мільярдів гривень, і завдяки податкам Гетьманцева ці гроші не зібрані. Максимум, які зберуться до кінця року, по-моєму, 20 мільярдів гривень додатково зберуться у зв’язку зі зміною податків", - сказав він.

Володимир Цибулько вважає, що по більшості це кошти донорів, тому треба було питати у них, перш ніж роздавати.

"Тому це гроші, які Україна ще досі не отримала, це обіцяні кредити користуючись з арештованих російських коштів. Тобто в нас і так бюджет формується на 70% коштами донорів, і тепер от влада вирішила, не попереджаючи донорів, стягнути з них додаткові гроші. Уявімо собі, що у кожній гривні цієї тисячі Зеленського 70 копійок - це кошти платників податків демократичних країн, а в них, може, треба було запитати перед тим, як роздавати?" - вважає політолог.

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Також він зазначив, що не всі українці зможуть отримати ці гроші.

"А тепер питання, яким чином вони збираються розподіляти ці кошти, бо по суті, видаючи цю тисячу Зеленський знову частину українців ставить у нерівне становище, не всі ці кошти отримають - це перше. По-друге, в чому логіка перерозподілу цих коштів саме через систему "Дія". Прецедент із тисячею Зеленського під час Covid, ковідну тисячу теж не отримали велика кількість людей, в тому числі і я, тому мушу сказати, що і на цю тисячу я рота не роззявляю, тому що ця тисяча тхне шахрайством. Я вважаю, що якщо добре прочесати МСЕКи, ТЦК, прокурорів, суддів, то можна зібрати ще один бюджет і видати не по тисячі, а хоча б по 10 тисяч гривень", - додав Володимир Цибулько.