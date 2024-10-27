"Вовина тисяча": якою є позиція громадянського суспільства
Передивилася сторінки всіх шановних громадських активістів, які нещодавно були на зустрічі з Зеленським і захоплено писали про початок діалогу з суспільством
Мені дійсно була цікава їх реакція на проєкт "Вовина тисяча". Тим більше серед учасників цієї важливої зустрічі були знані економісти, які розуміють жалюгідний стан української економіки, найкращі експерти з міжнародки, які знають, що сьогодні не вистачає коштів на утримання наших дипустанов і консульств.
Дефіцит бюджету МЗС 1 млрд грн, а на консульства тим часом колосальні навантаження. Були на зустрічі відомі антикорупціонери, які точно усвідомлюють безглуздість видачі 1000 грн (навіть тисячі доларів) "інвалідам" - прокурорам і колективній Крупі.
До речі, активісти дійсно проводять колосальну адвокаційну роботу з західними донорами щодо допомоги України. Й знають, як важко нам дають кошти, й що всі ці кредити ми після війни маємо повертати. А російські активи, які марить ділити українська влада, — поки вилами по воді писані.
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Якщо ви думаєте, що хоч один з 30 учасників зустрічі відреагував на дикий популізм Зеленського, що ця тисяча не на часі й має іти на потреби оборони та інші цілі, то ви помиляєтеся.
Ніхто, жоден з тих, хто два дні тому показали нам красиві фото з зустрічі й розповіли про початок діалогу з суспільством, ні слова не написали щодо цієї нещасної тисячі.
Мені ось що цікаво. Чи обговорювалися на зустрічі стан української економіки? Чи говорили, яким має бути бюджет воюючої країни? І яка позиція громадського суспільства щодо цих дій влади, відверто схожих на передвиборчий популізм?
Про авторку: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
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