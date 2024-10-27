Мені дійсно була цікава їх реакція на проєкт "Вовина тисяча". Тим більше серед учасників цієї важливої зустрічі були знані економісти, які розуміють жалюгідний стан української економіки, найкращі експерти з міжнародки, які знають, що сьогодні не вистачає коштів на утримання наших дипустанов і консульств.

Дефіцит бюджету МЗС 1 млрд грн, а на консульства тим часом колосальні навантаження. Були на зустрічі відомі антикорупціонери, які точно усвідомлюють безглуздість видачі 1000 грн (навіть тисячі доларів) "інвалідам" - прокурорам і колективній Крупі.