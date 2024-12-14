Тисячолітній Успенський собор у Каневі повернули у власність держави

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Успенський (Георгіївський) собор у Каневі тепер зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за державою в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України з подальшою передачею в оперативне управління Шевченківському національному заповіднику, зазначили у відомстві.

Це стало можливим завдяки рішенню Господарського суду Черкаської області.

"Протягом останніх 20 років собор незаконно перебував у власності Української православної церкви. Завдяки системній і наполегливій роботі команди Міністерства культури та стратегічних комунікацій України спільно зі Смілянською окружною прокуратурою Черкаської області вдалося відновити справедливість і забезпечити реєстрацію речових прав та юридичне оформлення повернення пам’ятки у державну власність", - підкреслили в Мінкульті, наголосивши, що ця подія є черговим кроком у боротьбі за відновлення історичної справедливості.

Довідково. Успенський (Георгіївський) собор у Каневі заснований у 1144 році за кошти Великого князя київського Всеволода Ольговича, пережив безліч історичних випробувань — монголо-татарські навали, руйнування турками та татарами, а також неодноразові відбудови українським козацтвом. У XVIII столітті храм відновили й він став частиною чоловічого монастиря. Місце пам’ятає багато значущих подій української історії. У соборі відбулася панахида за страченим у Львові гетьманом Іваном Підковою, тут відспівували тіло Тараса Шевченка перед його похованням на Чернечій горі.