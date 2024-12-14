Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Тисячолітній Успенський собор у Каневі повернули у власність держави

Тисячолітній Успенський собор у Каневі повернули у власність держави

Ксенія Золотова
14 грудня, 2024 субота
10:37
Суспільство Успенський собор у Каневі

Успенський (Георгіївський) собор у Каневі повернули у власність держави через 20 років незаконного господарювання над ним Української православної церкви

Зміст

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Успенський (Георгіївський) собор у Каневі тепер зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за державою в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України з подальшою передачею в оперативне управління Шевченківському національному заповіднику, зазначили у відомстві. 

Це стало можливим завдяки рішенню Господарського суду Черкаської області.

"Протягом останніх 20 років собор незаконно перебував у власності Української православної церкви. Завдяки системній і наполегливій роботі команди Міністерства культури та стратегічних комунікацій України спільно зі Смілянською окружною прокуратурою Черкаської області  вдалося відновити справедливість і забезпечити реєстрацію речових прав та юридичне оформлення повернення пам’ятки у державну власність", - підкреслили в Мінкульті, наголосивши, що ця подія є черговим кроком у боротьбі за відновлення історичної справедливості.

Довідково. Успенський (Георгіївський) собор у Каневі заснований у 1144 році за кошти Великого князя київського Всеволода Ольговича, пережив безліч історичних випробувань — монголо-татарські навали, руйнування турками та татарами, а також неодноразові відбудови українським козацтвом. У XVIII столітті храм відновили й він став частиною чоловічого монастиря. Місце пам’ятає багато значущих подій української історії. У соборі відбулася панахида за страченим у Львові гетьманом Іваном Підковою, тут відспівували тіло Тараса Шевченка перед його похованням на Чернечій горі.

  • 31 травня Кафедральний собор Нерукотворного Образу Христа Спасителя у місті Корсунь-Шевченківській Черкаської області перейшов у власність Помісної церкви України.
Теги:
Новини
Культура
Україна
християнство
УПЦ МП
ПЦУ
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
13 грудня, 2024 п'ятниця
Згурець пояснив, чому росіяни без бою захопили укріпрайон біля Покровська
Автор Ірена Моляр
12 грудня, 2024 четвер
"Дві години тривала детонація": Андрющенко про ураження ворожого складу з боєкомплектом на Донеччині
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 грудня
10:24
Південна Корея
Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту
10:17
Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині: пошкоджено будинки
10:15
Оновлено
ЗСУ уразили нафтобазу окупантів в Орловській області РФ: там сталася пожежа
10:02
OPINION
"Орешникова криза": Путіна попустило з "ядеркою"
09:54
Чорнобиль
14 грудня - День пам'яті про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Що ще відомо про цей день та чому його називали одним з найнебезпечніших
09:47
Росія з КНДР
Підрозділи армії КНДР у Росії привели в стан готовності до штурмових дій на Курщині, - ГУР
09:25
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 27 атак
09:20
Ексклюзив
Покровськ
До 16 грудня з Покровська будуть намагатись примусово евакуювати всіх дітей, - журналістка Бірюкова
09:17
ппо
Сили ППО за ніч знищили 58 ворожих БПЛА, два повернулись у РФ
09:07
грузія
У Грузії розпочалися президентські вибори: біля парламенту зібралися протестувальники
08:46
окупанти примусове вивезення
Росіяни вивозять родини з ТОТ у санаторії до Білорусі: курує програмою РПЦ, - Спротив
08:33
санкції проти Росії
ЄС готує перші санкції проти Росії за дезінформацію та гібридну діяльність, - ЗМІ
08:16
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія вночі атакувала Україну дронами: у Києві, на Київщині й Черкащині впали уламки
08:02
OPINION
блог Олеся Яхно
Поки що немає бачення післявоєнного світу
08:00
Аналітика
Крах Асада в Сирії як черговий провал Кремля: що це означає для України. Пояснюємо
07:45
Умєров: Україна веде переговори з Європою про оснащення і підготовку бригад стратегічного резерву
07:32
втрати окупантів
Два танки, 24 артсистеми і понад 1000 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни на фронті
07:04
Огляд
Тоталітарна людина, дракони зі зміями та модні кросівки – 5 книг про сучасну міфологію
06:45
Еммануель Макрон
Макрон просуватиме питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС, - ЗМІ
06:28
Брав з підприємств гроші за дозволи на викиди забруднюючих речовин: посадовцю КМДА оголосили підозру
05:13
Ліки
З 2025 року усі аптеки повинні під'єднатися до програми "Доступні ліки", - Ляшко
03:58
Довженко-Центр
Найстарший датований 1919 роком: Німеччина передала Довженко-Центру 9 архівних фільмів, пов'язаних з Україною
03:26
Бельгія
Бельгія оголосила про збільшення групи військ швидкого реагування НАТО у 2025 році
02:51
Оновлено
"Успенівський мішок"
Можливе оточення ЗСУ біля Курахового: DeepState фіксує росіян в Успенівці та Веселому Гаю
02:33
Радбез ООН
Радбез ООН проведе засідання щодо України 16 грудня
01:44
Саломе Зурабішвілі
Парламент Грузії ухвалив законопроєкт, який позбавить президентку права на держохорону після каденції
01:02
Росія готується виводити війська з баз у Сирії – супутникові знімки
00:42
МАГАТЕ
Утретє менш ніж за місяць три українські АЕС знижували потужність під час масштабних атак, - МАГАТЕ
2024, п'ятниця
13 грудня
23:43
Криголам "Ноосфера" почав четвертий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором
23:05
Володимир Зеленський
Зеленський увів до складу Ставки Драпатого й Палісу
23:00
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей отримав італійське громадянство під час візиту до Риму, - Reuters
22:59
Норвегія у 2025 році навчатиме українських пілотів і наземних спеціалістів F-16
22:46
Україна зацікавлена у повноправному членстві в альянсі JEF, - Зеленський
22:45
УБД
Україна впроваджує автоматичне надання статуту УБД
22:27
Україна заявила про готовність постачати Сирії зерно після припинення експорту в країну з РФ
22:23
Марк Рютте
"Не робімо Путіна обізнанішим": Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні
22:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти лізуть незліченною кількістю: наймасовіша атака за час війни та загроза для Курахового. Колонка Сергія Згурця
21:55
Еммануель Макрон
"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена": Макрон напередодні річниці присвоєння Тбілісі статусу кандидата на вступ до ЄС
21:51
ЗСУ
Понад 2 тис. воїнів ЗСУ отруїлись хімречовинами РФ за час повномасштабної війни
21:27
Дональд Трамп і Джо Байден
Команда Трампа обговорює з Білим домом і українськими чиновниками завершення війни, - NBC
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV