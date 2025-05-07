Топ-5 найсмачніших суші-сетів від SushiMaster у Києві — ваша гастрономічна пригода

Що робити, коли хочеться спробувати одразу кілька видів ролів, не витрачаючи часу на вибір? Оптимальне рішення – замовити суші-сет. Це насправді кращий варіант, який ви шукали. SushiMaster у Києві пропонує чимало пропозицій, але ми зібрали п’ять найкращих, які варто спробувати кожному. Якщо ж ви фанат чогось нестандартного, тоді радимо відразу звернути увагу на суші бургери. Дійсно цікавий формат улюбленої страви, доступний в ресторані чи на замовлення.

Сет ТОКІО – класика з легкою пікантністю

Цей набір поєднує ніжний, гострий і класичний смаки, що робить його універсальним вибором для тих, хто не любить одноманітності. Каліфорнія з креветкою в кунжуті додає ніжності, гострий Футомакі з тунцем створює приємний контраст, а Фелікс рол Магуро доповнює картину легкими морськими нотками.

Цей сет підходить тим, хто цінує збалансованість у кожному шматочку. У ньому немає переважання солодкуватих чи надто солоних смаків, тому його можна назвати універсальним. Він сподобається і тим, хто вперше пробує суші, і тим, хто добре розбирається в японській кухні.

Сет ХІТ – для компанії або великої вечері

Якщо не хочеться витрачати час на вибір, цей сет стане ідеальним рішенням. Тут є одразу кілька популярних ролів: Роял Рол із насиченим смаком, Каліфорнія з креветкою для легкої морської ніжності та Каліфорнія з крабовим міксом, яка додає трохи солодкуватого відтінку.

Цей набір добре підійде для компанії або тих, хто хоче з’їсти щось ситне й різноманітне. Він гармонійно поєднує різні види начинок і дозволяє кожному знайти свій улюблений варіант.

Сет САКУРА – ніжний і вишуканий смак

Любите лосось? Тоді цей сет точно для вас. Філадельфія з лососем забезпечує ту саму вершкову ніжність, яку так цінують шанувальники японської кухні. Каліфорнія з вугром додає особливої текстури, а Фелікс рол із тунцем завершує цей ідеальний баланс.

Цей набір чудово підходить для тих, хто любить ніжні, гармонійні поєднання без зайвої гостроти або кислинки. Він стане хорошим вибором для романтичної вечері чи обіду, коли хочеться чогось справді смачного.

Сет АЛЯСКА – класичне поєднання смаків

Якщо ви шукаєте щось традиційне, цей набір буде правильним вибором. Тут є Філадельфія дует, яка поєднує ніжний лосось і кремовий сир, рол із лососем та огірком, що додає свіжості, а також Футомакі з креветкою у темпурі для легкого хрусткого ефекту.

Цей сет відрізняється збалансованістю смаків. Його оцінять ті, хто не любить надмірної гостроти, але хоче отримати максимальне задоволення від якісних інгредієнтів.

Сет КІОТО COLD – для тих, хто хоче всього й одразу

Цей набір стане відмінним вибором для великої компанії або тих, хто хоче спробувати одразу кілька видів суші. Тут є все: Філадельфія дует для м’якості, Каліфорнія з лососем для легкого солонуватого смаку, Кранч із креветкою для хрусткої текстури та ще кілька цікавих варіантів.

Якщо вам важко визначитися з вибором або ви просто хочете зробити вечерю особливою, цей сет – те, що потрібно.

SushiMaster у Києві – це якісні суші для будь-якої нагоди

У кожному з цих сетів продуманий баланс інгредієнтів. Всі роли готуються зі свіжих продуктів, що робить смак більш насиченим. Незалежно від того, шукаєте ви щось для романтичної вечері, сімейного обіду або великої компанії, у цьому списку точно є варіант, який вам підійде.