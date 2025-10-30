Третина українських підлітків має звичку розмовляти російською: основні заяви на форумі "Українська - мова сильних"
30 жовтня у Києві на форумі зібралися представники влади, державних установ, мовознавці, медійні експерти, лідери громадської думки, а також представники ІТ-сфери та бізнесу
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова повідомила, що, попри зростання рівня володіння українською мовою серед дітей, значна частина підлітків і надалі спілкується російською.
За словами Коновалової, у 2022 році 46% дітей користувалися українською постійно, у 2023-му — 55%, а у 2024-му цей показник знизився до 49%. Водночас рівень мовної компетентності серед дітей стабільно зростає.
Коновалова пояснила, що 33% підлітків спілкуються російською через звичку, 20% — тому що в родині переважає російськомовне спілкування, а 13% скаржаться на відсутність україномовного середовища поза школою.
"На уроках діти говорять українською, але на перервах часто переходять на російську, бо немає відповідного середовища", — сказала посадовиця.
Серед причин, через які підлітки не переходять на українську, батьки називають вплив соціальних мереж і страх говорити з суржиком.
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час форуму "Українська — мова сильних" нагадала, що саме завдяки зусиллям колишнього спікера парламенту Андрія Парубія відбувся ухвалений закон про державну мову, який заклав фундамент інституційного розвитку української.
Водночас Кондратюк окреслила ключові виклики, що стоять перед українською мовою сьогодні. Зокрема, йдеться про підготовку до вступу України в ЄС, що потребує якісних перекладів тисяч нормативних документів, удосконалення правової термінології та унормування технічної і військової лексики.
"Ми вступаємо до Європейського Союзу як повноправна мова, тому маємо створити чітку, уніфіковану термінологію та забезпечити високий рівень перекладів, щоб українська мова стала повноцінною мовою законодавства, бізнесу і державного управління", — наголосила Кондратюк.
- За три квартали 2025 року секретаріат мовного омбудсмана зареєстрував 2227 скарг про порушення закону України "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше ніж за аналогічний період минулого року.
