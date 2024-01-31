"Це ганьба й за це буде відповідальність": Княжицький про прагнення нардепів-"слуг" скласти мандати

Про це він заявив у етері Еспресо.

"У нас криза управління в країні. Спроба чинної влади, яка отримала монобільшість, фактично звести до нуля роль парламенту, вона очевидна і ми бачимо, що депутатам не дозволяють займатися парламентською дипломатією, а це, між іншим, дуже цікава тема, бо в проєкті польської стратегії національної безпеки окремо записано, що роль членів парламенту та парламентської дипломатії в тому, щоб поширювати серед політикуму інших країн правильні наративи, відстоювати інтереси своєї держави. А в нас натомість роблять протилежне, кажуть, що депутати можуть чимось нашкодити, вони, мовляв, можуть сварити чинну владу, хоча за кордоном всі намагаються говорити в один голос і зараз у нас не виборчий період, головне - це перемогти у війні", - пояснює Княжицький.

За його словами, чинна влада не усвідомлює ролі парламенту і намагається його знівелювати.

"Попри те, саме парламент приймає бюджет, виділяє кожну копійку, яку отримує український солдат, офіцер, так само як і кожен український вчитель. Якщо не буде парламенту, то не буде цих грошей, бо парламент - це засада демократії у кожній європейській країні. Ми залишаємося парламентсько-президентською республікою. Парламент - це є влада країни, якщо влади немає, то не існує країни", - каже нардеп.

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Княжицький розкритикував нардепів, які шляхом відмови від мандату прагнуть уникнути відповідальності у складний для країни час.

"Це, очевидно, ганьба і за це буде політична відповідальність до тих політичних сил, до тієї політичної сили, яка створила цю монобільшість. Попри те, я думаю, що коли Давид Арахамія каже, що цьому треба протистояти, тут я з ним солідарний, бо безумовно, якщо ми країна недемократична ніякої допомоги не буде ні з Євросоюзу, ні з США. Ми країна демократична лише в тому разі, якщо у нас сильний парламент, як у кожній демократичній країні. Тому те, що туди прийшли люди, яких звинувачують постійно то в одних, то в інших злочинах, які хочуть втекти покинути свою роботу - це дуже погано, частково це безвідповідальність українського суспільства, яка за таких людей голосувала. Вірю, що ця війна зробить наше суспільство сильнішим і ми як народ не будемо більше робити таких помилок, щоб таких людей вибирати", - підсумував народний обранець.