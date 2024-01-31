Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Це ганьба й за це буде відповідальність": Княжицький про прагнення нардепів-"слуг" скласти мандати
Ексклюзив

"Це ганьба й за це буде відповідальність": Княжицький про прагнення нардепів-"слуг" скласти мандати

31 січня, 2024 середа
20:11
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький заявив, що депутатам не дозволяють займатися парламентською дипломатією, яка є необхідною для поширення інформації про Україну у світі

Про це він заявив у етері Еспресо.

"У нас криза управління в країні. Спроба чинної влади, яка отримала монобільшість, фактично звести до нуля роль парламенту, вона очевидна і ми бачимо, що депутатам не дозволяють займатися парламентською дипломатією, а це, між іншим, дуже цікава тема, бо в проєкті польської стратегії національної безпеки окремо записано, що роль членів парламенту та парламентської дипломатії в тому, щоб поширювати серед політикуму інших країн правильні наративи, відстоювати інтереси своєї держави. А в нас натомість роблять протилежне, кажуть, що депутати можуть чимось нашкодити, вони, мовляв, можуть сварити чинну владу, хоча за кордоном всі намагаються говорити в один голос і зараз у нас не виборчий період, головне - це перемогти у війні", - пояснює Княжицький.

За його словами, чинна влада не усвідомлює ролі парламенту і намагається його знівелювати.

"Попри те, саме парламент приймає бюджет, виділяє кожну копійку, яку отримує український солдат, офіцер, так само як і кожен український вчитель. Якщо не буде парламенту, то не буде цих грошей, бо парламент - це засада демократії у кожній європейській країні. Ми залишаємося парламентсько-президентською республікою. Парламент - це є влада країни, якщо влади немає, то не існує країни", - каже нардеп.

Читайте також: Політтехнолог пояснив, чому Слуги Народу більше не хочуть бути нардепами

Княжицький розкритикував нардепів, які шляхом відмови від мандату прагнуть уникнути відповідальності у складний для країни час.

"Це, очевидно, ганьба і за це буде політична відповідальність до тих політичних сил, до тієї політичної сили, яка створила цю монобільшість. Попри те, я думаю, що коли Давид Арахамія каже, що цьому треба протистояти, тут я з ним солідарний, бо безумовно, якщо ми країна недемократична ніякої допомоги не буде ні з Євросоюзу, ні з США. Ми країна демократична лише в тому разі, якщо у нас сильний парламент, як у кожній демократичній країні. Тому те, що туди прийшли люди, яких звинувачують постійно то в одних, то в інших злочинах, які хочуть втекти покинути свою роботу - це дуже погано, частково це безвідповідальність українського суспільства, яка за таких людей голосувала. Вірю, що ця війна зробить наше суспільство сильнішим і ми як народ не будемо більше робити таких помилок, щоб таких людей вибирати", - підсумував народний обранець.

  • У грудні 2023 року Арахамія стверджував, що багато нардепів хотіли б скласти повноваження, однак їх не відпускають.
  • 26 січня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що нині єдності в українському парламенті немає. Крім цього, 17 нардепів з фракції написали заяви на складання мандата.  
Теги:
Новини
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
Читайте також:
Віктор Шлінчак
Автор Віктор Шлінчак
31 січня, 2024 середа
Зеленський — Залужний: Я не вірю у примирення
Віталій Гайдукевич
Автор Віталій Гайдукевич
30 січня, 2024 вiвторок
Відставку Залужного таки готували
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
30 січня, 2024 вiвторок
Генерал Кривонос розповів про ризики ймовірного звільнення Залужного для фронту й тилу
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.61
    Купівля 37.61
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.81
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
31 січня
20:45
суд ООН
РФ у Криму порушила конвенцію про заборону расової дискримінації, - рішення Міжнародного суду ООН
20:36
Оновлено
Вікторія Нуланд і Бріджит Брінк
Нуланд у Києві: США продовжать підтримувати Україну на всіх фронтах
20:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Які цілі знищуватимуть високоточні бомби великої дальності GLSDB, що їх отримає Україна. Колонка Сергія Згурця
20:05
OPINION
Костянтин Москалець
Напівжартівливі розмови зі Штучним Розумом
20:00
Руслан Малиновський, "Дженоа", Серія А
Італійський клуб викупив Малиновського за 7 млн євро
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 707-го дня війни: з російського полону звільнили 207 захисників, бавовна дісталась до Санкт-Петербурга
19:57
Швейцарія
Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ у межах 12-го пакета ЄС
19:47
війна з Росією
Ворог 47 разів штурмував позиції ЗСУ на 7 напрямках, - Генштаб
19:32
Міжнародний волейбольний турнір у Росії
У Росії пройшов міжнародний волейбольний турнір: які країни взяли участь, реакція України
19:28
Європа не встигне до березня надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів, - Bloomberg
19:07
Оновлено
Севастополь
У Севастополі пожежа в районі аеродрому Бельбек. Окупанти заявили про роботу ППО
19:01
Інтерв’ю
Генерал-майор Марченко
"У Криму є люди, які передають нам важливу інформацію". Розмова Еспресо з генералом ЗСУ Марченком
18:59
Дніпропетровщина, обстріл
Ворог ударив дронами та артилерією по Дніпропетровщині: поранено жінку, пошкоджено цивільні об'єкти
18:35
Ексклюзив
БЕБ, Бюро економічної безпеки
"Зараз БЕБ не працює": у Центрі економічної стратегії пояснили, що потрібно для перезавантаження Бюро
18:34
Кріштіану Роналду, Аль-Наср, Саудівська Аравія
Роналду пропустить матч проти "Інтера" Мессі: відомо про причину
18:19
суддя_суддівська мантія
Суд конфіскував у росіян 4 сільськогосподарські ділянки на Київщині
18:04
OPINION
Павло Вернівський
Якби міністр вчив історію...
17:59
Володимир Зеленський
"Зеленський у відчаї наказує бити по мирних містах РФ": росіяни запустили новий фейк
17:59
Німеччина уряд
Німеччина планує провести навчання для 10 тис. українських військових у 2024 році
17:56
До кінця 2024 року Україна отримає більше 1 млн артилерійських снарядів від ЄС, - міністр оборони Естонії
17:52
Ексклюзив
Верховна Рада
Нардеп Синютка припустив, коли можуть прийняти законопроєкт про мобілізацію
17:43
Новини Заходу України
Укрзалізниця запускає антикорупційний офіс
17:41
Огляд
протест проти AFD, Німеччина
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини": загроза для Європи з російським слідом
17:39
Даяна Ястремська
Ястремська обіграла росіянку Андрєєву на старті турніру в Австрії
17:29
Звільнення полонених
Юсов про обмін полоненими 31 січня: РФ не віддала тих, кого назвала загиблими в Іл-76
17:27
Новий законопроєкт № 10449: що пропонує Кабмін щодо демобілізації
17:24
Оновлено
Всеволод Князєв
За ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу
17:17
Огляд
Законопроєкт про мобілізацію: про що йдеться в оновленому документі та як каратимуть ухилянтів
17:07
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Турецькі компанії зможуть долучитися до відновлення української інфраструктури
17:01
Ілля Волошин
"Реал" підпише контракт з 17-річним українцем, він вже в Мадриді
16:53
На фото: Флоренс П’ю та Кілліан Мерфі
Акторка Флоренс П’ю пригадала незручний момент під час зйомок секс-сцени "Оппенгеймера"
16:39
путін
Путін заявив, що Іл-76 збито системою Patriot, і пообіцяв допустити міжнародних експертів до слідства
16:35
Джордж Камбосос
"До нас приїдуть кілери": Камбосос запросив росіян, щоб підготуватись до бою з Ломаченком
16:33
Джо Байден
"Українці помирають за Байдена": маніпуляції іноземних ЗМІ за 31 січня
16:16
кіберзахист
ГУР: сервери і мережі РФ - законна ціль для українських кіберфахівців
16:15
на фото: уламки
Авіакатастрофа в Броварах: жителя Київщини підозрюють у крадіжці картки та грошей загиблого члена екіпажу
16:09
марихуана
В Україні працюють над створенням реєстру виробників коноплі
16:09
OPINION
Віталій Шабунін
Як "слуги народу", Татаров і суддя ВАКС відмазують від тюрми Микитася
16:06
Ексклюзив
Микола Маломуж
Україна вже має можливості секторально завдавати ударів по об'єктах в тилу ворога, - генерал Маломуж
15:49
Олександр Лисенко
У Сумах депутати міськради проголосували за дострокове припинення повноважень мера Лисенка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV