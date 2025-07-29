Це імітація бурхливої діяльності влади: ексміністр соцполітики про захмарні пенсії прокурорів
Незаконні виплати захмарних пенсій прокурорам стають можливими не через Пенсійний фонд, а завдяки рішенням українських судів. Владі нічого не заважає розв'язати цю проблему на законодавчому рівні
Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева.
"Прокурорські надвеликі пенсії - це абсолютно незаконно. І мені прикро, але джерелом цих незаконних виплат є не Пенсійний фонд, а українські суди. І чому вони приймають такі рішення? До суду звертаються прокурори, військові та інші категорії, і так само звертаються й судді до суду, щоб відсудити собі цю пенсію. Це прямий конфлікт інтересів, і взагалі тут повинно було б працювати НАБУ. Як судді можуть розглядати справи суддів?
І друге питання – з яких пір розмір пенсії встановлює суд? Це абсолютно незаконна судова практика. Це свавілля, яке чинять українські суди. Мене дивує інше - суди повинні керуватися законодавчими нормами. У цьому випадку вони керуються нормами, які втратили чинність, тобто скасовують постанови Кабміну в частині, яка обмежує розмір максимальної пенсії", - пояснив Рева.
Колишній міністр також додав, що монобільшості за шість років перебування при владі нічого не заважає розв'язувати цю проблему на законодавчому рівні - прийняти відповідний закон і поставити крапку.
"Тому я думаю, що тут іде величезна гра. І оскільки це ж пенсії непростих людей, високопосадовців, кожен, удає, що він щось там робить, обурюється цими надвеликими пенсіями, а фактично це така величезна імітація боротьби зі спецпенсіями. Це імітація бурхливої діяльності, і за бажання влада могла поставити крапку в цьому питання", - наголосив Рева.
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