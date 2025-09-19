"Це нам підсовує п'ята колона": професор Хміль про законопроєкт №13683 щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій

Про це в ефірі Еспресо сказав доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Тернопільського національного медичного університету Стефан Хміль.

"Ми, репродуктологи, вважаємо, що цей законопроєкт - антиукраїнський і антирепродуктивний. У середовищі акушерів-гінекологів та Асоціації репродуктологів формується думка, що його нам підсовує п'ята колона. Хтось навмисно підставляє і президента, і прем'єра, і міністра, і народних депутатів, адже документ містить велику кількість обмежень", - заявив Хміль.

За словами професора, ухвалення цього законопроєкту не сприятиме відродженню української нації - навпаки, воно може загальмувати розвиток всієї галузі репродуктивної медицини.

"Цим законом, зокрема, забороняється передімплантаційна генетична діагностика - метод, який дозволяє на ранньому етапі виявляти генетичні захворювання та хромосомні патології в ембріоні. Це один із найважливіших інструментів сучасної медицини. Крім того, в документі є чимало інших обмежень, які потребують корекції. Але працювати над цим повинні профільні фахівці - репродуктологи, генетики, ембріологи. Саме вони здатні грамотно сформулювати необхідні норми", - наголосив Хміль.

3 березня п ерша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що в Україні фіксують антирекорд за кількістю народжених дітей на одну жінку. Повномасштабна війна призвела до стрімкого дорослішання населення країни.



