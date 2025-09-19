Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Це нам підсовує п'ята колона": професор Хміль про законопроєкт №13683 щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій
Ексклюзив

"Це нам підсовує п'ята колона": професор Хміль про законопроєкт №13683 щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій

Оксана Ліховід
19 вересня, 2025 п'ятниця
08:16
Суспільство

Законопроєкт №13683, що регулює застосування допоміжних репродуктивних технологій, викликав обурення серед медичної спільноти. Документ критикують за численні обмеження, які можуть загальмувати розвиток репродуктивної медицини в Україні та перешкодити боротьбі з демографічною кризою

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Тернопільського національного медичного університету Стефан Хміль.

"Ми, репродуктологи, вважаємо, що цей законопроєкт - антиукраїнський і антирепродуктивний. У середовищі акушерів-гінекологів та Асоціації репродуктологів формується думка, що його нам підсовує п'ята колона. Хтось навмисно підставляє і президента, і прем'єра, і міністра, і народних депутатів, адже документ містить велику кількість обмежень", - заявив Хміль.

За словами професора, ухвалення цього законопроєкту не сприятиме відродженню української нації - навпаки, воно може загальмувати розвиток всієї галузі репродуктивної медицини.

"Цим законом, зокрема, забороняється передімплантаційна генетична діагностика - метод, який дозволяє на ранньому етапі виявляти генетичні захворювання та хромосомні патології в ембріоні. Це один із найважливіших інструментів сучасної медицини. Крім того, в документі є чимало інших обмежень, які потребують корекції. Але працювати над цим повинні профільні фахівці - репродуктологи, генетики, ембріологи. Саме вони здатні грамотно сформулювати необхідні норми", - наголосив Хміль. 

  • 3 березня перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що в Україні фіксують антирекорд за кількістю народжених дітей на одну жінку. Повномасштабна війна призвела до стрімкого дорослішання населення країни.


 

 

10:24
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Окупанти пруть і пруть": у 125-й ОВМБр прокоментували ситуацію на Запорізькому напрямку
10:12
на фото Денис Шмигаль
Наразі 25 іноземних оборонних компаній локалізують виробництва своєї продукції в Україні, - Шмигаль
10:01
Ексклюзив
Без України європейські члени НАТО не зможуть ефективно забезпечити стримування Росії, - експерт Самусь
09:39
У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який організував схему дезертирства за $5–7 тис.
09:29
Ексклюзив
"Чому б і ні?": головний сержант батальйону 35-ї ОМБр про залучення військових 60+
09:28
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили оборони знешкодили за ніч 71 з 86 ворожих безпілотників
09:00
PR
Картки Visa від ПриватБанку
Картки Visa від ПриватБанку — швидко, зручно та з безоплатною доставкою Україною та ще у понад 60 країн
08:39
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ атакувала Україну дронами: на Київщині поранено чоловіка, у Києві зафіксували падіння уламків БПЛА
08:11
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 87 штурмів
08:10
Агент "Атеш" у лавах армії РФ передав координати ворожої системи БУК: ЗСУ завдали удару
07:51
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
07:34
OPINION
Відставка Дмитра Козака як інформаційний трюк Кремля
07:20
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 17 артсистем і 1 бронемашину
07:01
OPINION
Щодо цін та ресурсів
06:38
Трамп
Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP
06:10
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Кубілюс анонсував переговори з міністрами оборони ЄС щодо "стіни з дронів", у них візьме участь і представник України
05:40
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин проконтролював випробування БПЛА і наказав посилити їхні можливості за допомогою ШІ
05:21
Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні Тернером: говорили про гарантії безпеки та програму PURL
00:16
Оновлено
Ліннт Аудор, Ансу Фаті та Ганс Ванаке (зліва - направо), Брюгге - Монако
Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го туру
00:06
Військова допомога США
Держдеп США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Javelin на суму близько $780 млн
2025, четвер
18 вересня
23:00
прапор Росії
РФ оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році
22:16
Оновлено
Трамп і Путін
"Путін мене підвів": Трамп визнав, що зараз не час просити російського диктатора про припинення вогню в Україні
22:02
Роберт "Мадяр" Бровді
Приріст результативності 71%: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про перші 100 днів на посаді
21:58
Алла Белінська
Белінська принесла Україні перше золото ЧС-2025 з боротьби
21:32
Ексклюзив
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак
"Ця історія може мати два різні пояснення": політолог Розумний про звільнення Козака з адміністрації Путіна
21:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Три напрямки, де є головні загрози: Лапін щодо підготовки росіянами наступів, про які попередив Зеленський
20:42
уламок дрона "гербера" в Латвії
У Латвії на пляжі знайшли хвостову частину російського БПЛА "гербера"
20:15
Марʼяна Безугла
Безугла зірвала закрите засідання комітету ВР за участі Шмигаля, – нардепка Фріз
20:02
Онуфрій
Вийшов термін, який Держслужба з етнополітики дала УПЦ для усунення зв'язків із РПЦ: що каже Онуфрій
20:01
Олександр Усик
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
19:55
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
19:48
податки
За 8 місяців 2025 року українці сплатили 103,3 млрд грн військового збору
19:17
Вчені розробили новий інструмент ШІ, що прогнозуватиме виникнення понад 1 тис. хвороб
19:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
"Нова така напасть": 60-та ОМБр про "дрони-ждуни" на Лиманському напрямку
18:43
Українські політв'язні
Уряд диджиталізував усі сервіси, але рідні цивільних полонених не мають "єдиного вікна", куди звернутись: правозахисники про проблеми отримання держпідтримки 
18:39
Ольга Решетилова
Які повноваження матиме військовий омбудсман за новим законом — пояснює Ольга Решетилова
18:34
Огляд
Україна школа
Тривожні кнопки, огорожа і заборона приходити з тваринами: що передбачає законопроєкт про посилення безпеки у школах
18:21
Жозе Моурінью
"Бенфіка" призначила Моурінью новим головним тренером
18:18
Україна НАТО
Україна вперше отримала частину військового обладнання, передбачене в межах ініціативи НАТО PURL, - ЗМІ
18:09
Ексклюзив
бюджет
Нардепка Сірко про бюджет на 2026 рік: де зникли $60 млрд на військових і як покрити дефіцит у $78 млрд?
Більше новин
