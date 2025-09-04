Це порушує права на освіту та безпеку, - освітня омбудсменка Лещик про скандал, коли учнів у шортах не пускали до школи

Таку думку висловила освітня омбудсменка України Надія Лещик в етері Еспресо.

"Заборона відвідувати заняття, уроки через або відсутність шкільної форми, або неналежний одяг, на думку деяких педагогічних працівників, це порушує права на освіту і порушує права на безпеку. На освіту зрозуміло, що директорка не допускала до освітнього процесу і направляла дітей додому переодягатися", - сказала вона.

Водночас Надія Лещик зауважила, що того дня зранку в Києві лунала повітряна тривога, тому забороною відвідати школу директорка могла наразити дітей на серйозну небезпеку.

"Другий важливий аспект, на який я хочу наголосити, це безпека. Ця ситуація тривала з 8 до 9 години ранку, о 9:20 2-го вересня в Києві розпочалася повітряна тривога. Мені навіть важко уявити, що що могло б статися. Але, якщо би діти поверталися додому, переодягалися, вони б могли потрапити в повітряну тривогу, чи повернулись би вони до школи, чи пішли вона в укриття. А-а і ну не хочу думати про найгірше, але найгірше також могло б статися. Тобто створилася ситуація загрози для життя і здоров'я дітей. Це створення такої небезпеки для дітей. Оце дуже важливе питання, на яке хотіла би звернути увагу", - додала освітня омбудсменка.