"Це занурення у реалії війни": Сибіга разом із понад 80 послами України відвідали Запоріжжя та область

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

"Це занурення у реалії війни для глав українських дипмісій, які прибули до України для участі в нараді керівників закордонних дипломатичних установ 2025", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив важливість подібних візитів, як для українських дипломатів, так і для іноземних урядовців, оскільки саме у прифронтових областях та безпосередньо на фронті випробовуються на міцність не лише українські воїни та громади, але й рішення українських союзників.

"Своєчасність та сила рішень про додаткові пакети оборонної підтримки та їхнє надходження на передову. Своєчасність рішень про санкційні удари по російській економіці. Своєчасність відновлення, відбудови та інвестицій. Фронт – це одне з мірил ефективності рішень і результативності роботи як української дипломатії загалом, так і окремих послів. Ситуація тут – це правдива оцінка результатів роботи дипломатів", - наголосив очільник МЗС.

Де побували дипломати?

Українські дипломати відвідали "Січовий колегіум" – унікальну підземну школу. У закладі навчається понад тисяча дітей. Наразі у Запоріжжі вже 8 подібних безпечних просторів, а до кінця року має бути загалом 25.

Завдяки лише цьому ліцею, який почав працювати в лютому 2025 року, 10 дітей – і 10 сімей – повернулися з-за кордону.

фото: МЗС України

фото: МЗС України

Також під час візиту українські дипломати відвідали стратегічні промислові та енергетичні обʼєкти Запоріжжя, дізналися про першочергові потреби та перспективи розвитку міжнародної співпраці.

фото: МЗС України

Вшанування памʼяті полеглих героїв

Керівництво МЗС та посли відвідали унікальний меморіальний комплекс "Дерево памʼяті", кожен дзвіночок якого відповідає імені полеглого героя.

Андрій Сибіга відзначив, що попри війну та щоденний російський терор, Запоріжжя продовжує жити та розвиватися, що свідчить про силу та стійкість українців. Він наголосив, що Запоріжжя – це серце української промисловості та колиска українського козацького духу.

Керівники посольств отримали чіткі настанови щодо залучення додаткової міжнародної підтримки для регіону, додаткових інвестицій, іноземного бізнесу, встановлення міжрегіональних партнерств між муніципалітетами та містами. Зокрема йдеться про підтримання економічної стійкості та створення можливостей для людей, щоб вони відчували, що у них є майбутнє, попри всі труднощі воєнного часу.

На острові Хортиця глава МЗС вшанував памʼять Вʼячеслава Зайцева, запорізького історика, завідувача інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника "Хортиця". Він пішов добровольцем боронити Україну у 2014 та загинув на фронті восени 2022 року.