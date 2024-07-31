"Цікавий поцілунок": світові ЗМІ обговорюють провокаційні обійми Макрона і міністерки спорту Удеа-Кастери

Про це пише Daily Mail.

У центрі обговорення світових таблоїдів опинилося фото 46-річного президента Франції Емманюеля Макрона, на якому його зафіксували в тісних обіймах Амелі Удеа-Кастери на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

На знімку 46-річна міністерка спорту Франції Удеа-Кастера тримає за потилицю Макрона, коли цілує його в щоку, поки вони торкаються одне одного. Видно також, як прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь зніяковіло дивиться в інший бік, коли вони обмінюються поцілунком.

Французький журнал Madame Figaro назвав це "цікавим поцілунком", зазначивши, що міністерка "явно знає, як змусити людей говорити про неї".

"Після церемонії відкриття Олімпійських ігор тиск спав, змінившись ейфорією. У вибуху радості міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера та президент Емманюель Макрон поцілувалися. Поцілунок викликав неабиякий резонанс", - пише видання.

Онлайн-коментатори також поспішили відзначити тісні обійми.

"Що це за поцілунок?", "Бріжит це не сподобається", "Це дивні обійми", - писали коментатори.

