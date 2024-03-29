"Цілями атак РФ були дві ГЕС": Зеленський після першої Ставки, за яку відповідав новий секретар РНБО
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки й оборони під керівництвом Олександра Литвиненка. На Ставці була акцентована увага на російських атаках по українській енергетиці
Про це Зеленський повідомив у Тelegram.
"Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах", - написав президент.
Водночас він зазначив, що цієї ночі свідомими цілями атак РФ стали Канівська та Дністровська ГЕС. За словами Зеленського, окупанти хочуть повторення екологічної катастрофи на Херсонщині.
"Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - наголосив український лідер.
Також Зеленський проінформував, друге питання, яке обговорювалось на Ставці, - контракти для постачання зброї та боєприпасів Україні на найближчий час і на перспективу. Президент наголосив, що зараз першочерговою є потреба ППО.
"Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", - додав він.
- Володимир Зеленський 29 березня провів засідання Ради нацбезпеки й оборони в оновленому складі й окреслив для органу 5 завдань.
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