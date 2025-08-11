Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві

Про це розповів головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак в етері Еспресо.

"З 1 червня ми на сьогодні спостерігаємо підвищення рівня захворюваності, як на гострі респіраторні захворювання, так і на COVID. Але якщо проаналізувати та подивитися дані за минулий рік, то якраз в серпні ми також відмічали підвищення захворюваності. Дійсно, на сьогоднішній день тільки за минулий тиждень до лікарень попало 27 людей із захворюванням COVID, який лабораторно був підтверджений. Ми постійно проводимо моніторинг цих хворих і деякі результати ми направляємо на секвенування до референс-лабораторії. І також в місті Києві, як і в інших регіонах, було визначено, що циркулює нова мутація Омікрону, це субваріант, який назвали Стратус", - розповів він.

Сергій Чумак розповів, чим характерний новий штам COVID Стратус.

"За наявною інформацією, цей вірус дуже швидко розповсюджується. Це в першу чергу. У другу чергу, захворювання цим штамом проходить більш легко, чим ті штами, які були раніше. Що стосується симптомів, то цей вірус більше вражає верхні дихальні шляхи. Тобто людина відчуває які місцеві симптоми - це закладеність носа, лоскіт у горлі. І загальні симптоми: підвищена температура, слабкість, - зазначив головний державний санітарний лікар Києва.