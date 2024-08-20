ТСК Ради щодо витрат на фортифікації та дрони замість фігуранта кримінального провадження Задорожнього очолив Бакумов

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідну постанову підтримали 282 депутати.

"Трохи більше ніж місяць після підозри НАБУ нардепу Миколі Задорожньому Рада прийняла рішення замінити його як голову ТСК по фортифікаціям та дронам на харківʼянина Олександра Бакумова", - написав Железняк.

Також нардеп додав, що "працює з Олександром два роки у ТСК, порядна людина і чудовий вибір".

Що передувало