ТСК Ради щодо витрат на фортифікації та дрони замість фігуранта кримінального провадження Задорожнього очолив Бакумов
Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала замінити голову ТСК з побудови фортифікацій та закупівлі дронів: замість нардепа від "Слуги Народу" Миколи Задорожного посаду обійме Олександр Бакумов
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Відповідну постанову підтримали 282 депутати.
"Трохи більше ніж місяць після підозри НАБУ нардепу Миколі Задорожньому Рада прийняла рішення замінити його як голову ТСК по фортифікаціям та дронам на харківʼянина Олександра Бакумова", - написав Железняк.
Також нардеп додав, що "працює з Олександром два роки у ТСК, порядна людина і чудовий вибір".
Що передувало
- 15 липня НАБУ і САП повідомили нардепу від фракції "Слуга Народу" Миколі Задорожному про підозру у проханні надати хабар розміром 3,4 млн грн голові сільської ради на Сумщині за допомогу з тендером. У фракції виступили за розслідування.
- 17 липня Вищий антикорупційний суд призначив нардепу від фракції "Слуга Народу" Миколі Задорожньому заставу в розмірі 3 млн 28 тис грн.
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